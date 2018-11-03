Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель уступила Трампу, нанеся удар по «Газпрому»
Дорожные знаки для тех, кто не понимает с первого раза (примеры)
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
Блюдо, ускоряющее пищеварение и мозговое кровообращение
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
СМИ: Ведущие клубы Европы работают над созданием элитной лиги
Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Виннипег» в Хельсинки
Жена подозреваемого в изнасиловании в МВД Уфы сделала заявление
РФ запретила полет пассажирскому лайнеру Франции
13 человек погибли в автобусе из-за драки водителя с пассажиркой
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
12:21 (мск), источник: РИА Новости

Федотов рассказал, как люди воспринимают общенародное единство

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Люди воспринимают общенародное единство через инициативных неравнодушных граждан, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, который привел данные опроса.

Наверх
Источник: РИА Новости

По данным Федотова, опрос проводился летом этого года. Было опрошено 6 тысяч человек во всех регионах.

«Вопрос: “Что входит в понятие гражданское общество?” Ответы были очень интересными. На первое место поставили общественные объединения и некоммерческие организации — 54%, а на втором месте, очень попрошу обратить внимание, — активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы, — 48%. Очень небольшой разрыв. И дальше этот разрыв практически сводится к нулю, и на первое место выходит ответ “активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы”. На мой взгляд, это и есть зачаток, субстрат гражданского общества», — сказал Федотов в ходе дискуссии «Общероссийское единство. Что нас объединяет» в рамках итогового форума «Сообщество».

Если говорить о доверии к структурам гражданского общества, то здесь на первое место выходят активные неравнодушные граждане, которым, по словам Федотова, доверяет больше половины россиян.

«Самое главное, конечно, кому вы доверяете из структур гражданского общества. На первом месте, опять-таки, с небольшим отрывом, но все-таки, активные неравнодушные граждане — 63%, на втором месте (57%) — инициативные группы граждан на местах», — сообщил Федотов.

Глава СПЧ подытожил, что эти данные — показатель того, как люди воспринимают общенародное единство: через инициативных неравнодушных граждан.

Форум «Сообщество» — это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.

 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
Помпео заявил, что Россия ослабляет защищенность США
Более половины бастовавших на Камчатке горняков уволены
В Евросоюзе назвали необоснованными санкции РФ против Украины
Ученые обнаружили новую опасность соли
Итальянские бабушки заставили мир следить за лепкой макарон
Эрдоган назвал источник приказа об убийстве Хашкаджи
Власти Аргентины обвинили Месси и его отца в отмывании денег
Спорт
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира Журналисты уже опубликовали данные о том, что Катар получил ЧМ-2022 в обмен на покупку эмиром главного французского клуба ПСЖ
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Раскрыта тайна строительства пирамид
Горячие темы на «Детях»
Кутюрные коллекции осень-зима 2018 482
Двухлетний ребенок укусил стоматолога, та в ответ его ударила 321
Внешность мужчины 277
Её Королевское Величество Королева Елизавета II 275
Леди
Арбенина дня: как менялся образ лидера «Ночных снайперов» В преддверии концерта «Ночных снайперов» в «Олимпийском» 4 ноября мы решили проверить, как менялся образ бессменного лидера группы Дианы Арбениной.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь