Федотов рассказал, как люди воспринимают общенародное единство

Источник: РИА Новости

По данным Федотова, опрос проводился летом этого года. Было опрошено 6 тысяч человек во всех регионах.

«Вопрос: “Что входит в понятие гражданское общество?” Ответы были очень интересными. На первое место поставили общественные объединения и некоммерческие организации — 54%, а на втором месте, очень попрошу обратить внимание, — активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы, — 48%. Очень небольшой разрыв. И дальше этот разрыв практически сводится к нулю, и на первое место выходит ответ “активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы”. На мой взгляд, это и есть зачаток, субстрат гражданского общества», — сказал Федотов в ходе дискуссии «Общероссийское единство. Что нас объединяет» в рамках итогового форума «Сообщество».

Если говорить о доверии к структурам гражданского общества, то здесь на первое место выходят активные неравнодушные граждане, которым, по словам Федотова, доверяет больше половины россиян.

«Самое главное, конечно, кому вы доверяете из структур гражданского общества. На первом месте, опять-таки, с небольшим отрывом, но все-таки, активные неравнодушные граждане — 63%, на втором месте (57%) — инициативные группы граждан на местах», — сообщил Федотов.

Глава СПЧ подытожил, что эти данные — показатель того, как люди воспринимают общенародное единство: через инициативных неравнодушных граждан.