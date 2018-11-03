Как выглядит сказочный дом, который был цементным заводом (фото)
На его создание ушло 45 лет.
На его создание ушло 45 лет.
Каталонский архитектор Рикардо Бофилл переоборудовал заброшенное здание старого цементного завода в свой
Бофилл знаменит на весь мир такими проектами, как аэропорт и здание Национального театра Каталонии в Барселоне, офисы компаний Cartier и Christian Dior в Париже, небоскрёбы Shiseido Building в Токио и Dearborn Center в Чикаго.
На заброшенный завод возле Барселоны площадью 3100 квадратных метров архитектор наткнулся еще в 1973 году. Его впечатлили необычные формы здания, построенного во время Первой мировой войны. Бофилл вместе со своей командой приобрел никому не нужную постройку и приступил к переоборудованию.
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