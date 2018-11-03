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12:34 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит сказочный дом, который был цементным заводом (фото)

На его создание ушло 45 лет.

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Каталонский архитектор Рикардо Бофилл переоборудовал заброшенное здание старого цементного завода в свой дом-студию.

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Бофилл знаменит на весь мир такими проектами, как аэропорт и здание Национального театра Каталонии в Барселоне, офисы компаний Cartier и Christian Dior в Париже, небоскрёбы Shiseido Building в Токио и Dearborn Center в Чикаго.

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На заброшенный завод возле Барселоны площадью 3100 квадратных метров архитектор наткнулся еще в 1973 году. Его впечатлили необычные формы здания, построенного во время Первой мировой войны. Бофилл вместе со своей командой приобрел никому не нужную постройку и приступил к переоборудованию.

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Какие-то строения пришлось частично демонтировать с помощью отбойных молотков и динамита, а опасные помещения и бункеры для цемента изолировать. Больше всего усилий ушло на украшение крыши и территории здания зелеными насаждениями и отделку интерьера. Процесс затянулся на 45 лет.

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Сейчас La Fábrica — это штаб-квартира, офис, студия и жилой дом одновременно, сочетающий черты брутализма и сюрреализма. Внутри здания архитектор сохранил элементы бывшего завода, дополнив их современным дизайном.

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