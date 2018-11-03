Где находится холм, который горит 4 тысячи лет (видео)
Он был местом поклонений и жертвоприношений.
Он был местом поклонений и жертвоприношений.
В небольшой поселок Мехеммеди в Азербайджане прибывают многие туристы, чтобы своими глазами увидеть Янардаг.
Это название означает «горящая гора». Янардаг — природный вечный огонь, который, по словам ученых, горит не менее 4 тысяч лет.
Янардаг находится на Апшеронском полуострове в 27 км к северу от Баку. Это известняковый холм, сквозь который на поверхность пробивается природный газ из крупного месторождения под полуостровом.
Горящий участок достигает примерно десяти метров в ширину. Огонь может подниматься на 1−2, а иногда даже 4 метра.
Подобных мест в мире совсем немного, и большинство из них находится в Азербайджане. Некоторые можно увидеть вблизи реки Виласкей и в храме огня Атешгях около селения Сураханы.
О Янардаге упоминал Марко Поло, но миру он был известен и раньше. Сюда с давних времен приходили паломники — сторонники зороастризма, индуисты и сикхи. Рядом возводились храмы и
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