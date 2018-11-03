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15:42 (мск), источник: ТАСС

В Белоруссии могут запретить фотографировать людей без их согласия

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Запрет на фото- и видеосъемку граждан Белоруссии могут ввести после принятия белорусским парламентом соответствующих поправок в Гражданский кодекс. Конституционный суд (КС) страны предложил правительству разработать соответствующий законопроект, следует из данных, опубликованных в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

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Источник: РИА "Новости"

«В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь, устранения правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве признать необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс», — сказано в решении суда.

Инициатором рассмотрения этого вопроса в КС выступила белорусская республиканская коллегия адвокатов.

Ее представители считают, что в настоящее время распространение изображений граждан, изготовленных с помощью фото- и видеосъемки, в СМИ и интернете «в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов». По мнению заявителей, использование изображения гражданина без его согласия — «вторжение в его частную жизнь, а также нарушение права на личную тайну».

По информации КС, в суд обратились и представители Общественного совета при МВД Белоруссии, которые указали на факты самовольной фото- и видеосъемки сотрудников МВД при выполнении ими служебных задач и размещения этих материалов в СМИ и интернете. Это, по мнению заявителей, «при тенденциозных подходах к опубликованию изображения может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД».

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