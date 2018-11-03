В Белоруссии могут запретить фотографировать людей без их согласия

«В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь, устранения правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве признать необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс», — сказано в решении суда.
Инициатором рассмотрения этого вопроса в КС выступила белорусская республиканская коллегия адвокатов.
Ее представители считают, что в настоящее время распространение изображений граждан, изготовленных с помощью фото- и видеосъемки, в СМИ и интернете «в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов». По мнению заявителей, использование изображения гражданина без его согласия — «вторжение в его частную жизнь, а также нарушение права на личную тайну».
По информации КС, в суд обратились и представители Общественного совета при МВД Белоруссии, которые указали на факты самовольной фото- и видеосъемки сотрудников МВД при выполнении ими служебных задач и размещения этих материалов в СМИ и интернете. Это, по мнению заявителей, «при тенденциозных подходах к опубликованию изображения может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД».