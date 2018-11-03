В Белоруссии могут запретить фотографировать людей без их согласия

Источник: РИА "Новости"

«В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь, устранения правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве признать необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс», — сказано в решении суда.

Инициатором рассмотрения этого вопроса в КС выступила белорусская республиканская коллегия адвокатов.

Ее представители считают, что в настоящее время распространение изображений граждан, изготовленных с помощью фото- и видеосъемки, в СМИ и интернете «в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов». По мнению заявителей, использование изображения гражданина без его согласия — «вторжение в его частную жизнь, а также нарушение права на личную тайну».