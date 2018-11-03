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22:32 (мск), источник: Интерфакс

Титул «Мисс Земля» получила представительница Вьетнама

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Обладательницей титула «Мисс Земля-2018» стала представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен, сообщает в субботу издание Rappler.

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Отмечается, что победительница конкурса красоты изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском языке. В своей биографией Нгуен рассказала о своей любви к котам, «так как эти умные животные отлично адаптируются к любой окружающей среде».

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Награждение прошло в столице Филиппин Маниле.

Также судьи присудили титулы Мисс Огонь, Мисс Вода и Мисс Воздух конкурсанткам из Мексики, Колумбии и Австрии соответственно.

Конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года на Филиппинах и считается одним из самых престижных конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Мира». Он направлен на повышение осведомленности о проблемах окружающей среды.

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