Титул «Мисс Земля» получила представительница Вьетнама
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Обладательницей титула «Мисс Земля-2018» стала представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен, сообщает в субботу издание Rappler.
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Отмечается, что победительница конкурса красоты изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском языке. В своей биографией Нгуен рассказала о своей любви к котам, «так как эти умные животные отлично адаптируются к любой окружающей среде».
Награждение прошло в столице Филиппин Маниле.
Также судьи присудили титулы Мисс Огонь, Мисс Вода и Мисс Воздух конкурсанткам из Мексики, Колумбии и Австрии соответственно.
Конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года на Филиппинах и считается одним из самых престижных конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Мира». Он направлен на повышение осведомленности о проблемах окружающей среды.
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