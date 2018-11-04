В УПЦ заявили о наложенных Константиполем ограничениях при выборах главы автокефалии

Источник: РИА "Новости"

«Интересная информация у меня из нескольких источников, что есть письмо Фанара, направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в “Автокефальную церковь” (УАПЦ — ИФ), согласно которому в выборах не могут принять участие ни Филарет, ни Макарий», — сказал в интервью каналу «Первый казацкий» управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По этой причине, считает он, иерархи Константинополя сказали на недавней пресс-конференции, что судьбу объединительного собора должен решить сам Константинополь.

«Собрание некоего объединительного собора — это одно из условий, насколько мы знаем, получения томоса. Без этого собрания непонятно, кому документ выдавать. И это после того, как этим структурам придали некий легитимный образ», — пояснил митрополит.

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Он затруднился предположить, произойдет ли действительно объединительное собрание иерархов УПЦ КП и УАПЦ, учитывая, что уже было несколько таких попыток, но ни к какому результату они не привели.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.