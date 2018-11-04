Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка

Источник: РИА "Новости"

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в субботу журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В субботу 3 ноября в 23:17 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — сообщили в ведомстве.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

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Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром.

В Минобороны сообщили, что ракету взяли на сопровождение наземные средствами Воздушно-космических сил России.

«Стартовавшая в 23:17 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения “Союз-2.1б” в 23:21 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России», — сказали в ведомстве.

Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» в 23:28 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Плесецк.

«Головной блок ракеты космического назначения среднего класса “Союз-2.1б” в составе разгонного блока “Фрегат” и космического аппарата “Глонасс-М” в расчетное время 23:28 мск штатно отделился от третьей ступени носителя», — сказали в Минобороны.

Как ожидается, выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

Это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1 В, включая состоявшийся в субботу запуск.