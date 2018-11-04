Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/ — Ожидается, что выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/ — Ожидается, что выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.
«В субботу 3 ноября в 23:17 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск
Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.
Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета
ракеты-носителя.
Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего
В Минобороны сообщили, что ракету взяли на сопровождение наземные средствами
«Стартовавшая в 23:17 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения “Союз-2.1б” в 23:21 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск
Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» в 23:28 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Плесецк.
«Головной блок ракеты космического назначения среднего класса “Союз-2.1б” в составе разгонного блока “Фрегат” и космического аппарата “Глонасс-М” в расчетное время 23:28 мск штатно отделился от третьей ступени носителя», — сказали в Минобороны.
Как ожидается, выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.
Это четвертый пуск
Ракета «Союз-2» пришла на смену носителям «Союз-У», которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет «Союз-У», на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.