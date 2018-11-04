Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/ — Спутник принят на управление наземными средствами ВКС России.
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/ — Спутник принят на управление наземными средствами ВКС России.
Разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М». Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны РФ.
«Стартовавшая в субботу 3 ноября в 23:17 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область)
В ведомстве сообщили, что спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.
«Российский навигационный космический аппарат “Глонасс-М”, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк в субботу 3 ноября, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в ведомстве.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально.
Это уже второй космический аппарат системы «Глонасс», выведенный на орбиту с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий запуск с северного космодрома боевой расчет Космических войск ВКС выполнил 17 июня этого года.
Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» и находится на этапе ввода в систему. Сейчас в составе орбитальной группировки «Глонасс» находятся 27 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания и один космический аппарат «Глонасс-М» находится на техническом обслуживании.
Этот пуск стал четвертым для «Союзов-2» с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков
Ракета «Союз-2» пришла на смену носителям «Союз-У», эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 года по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков «Союзов-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.