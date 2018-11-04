Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

Разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М». Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Стартовавшая в субботу 3 ноября в 23:17 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сказали в ведомстве.

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В ведомстве сообщили, что спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

«Российский навигационный космический аппарат “Глонасс-М”, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк в субботу 3 ноября, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в ведомстве.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально.

Это уже второй космический аппарат системы «Глонасс», выведенный на орбиту с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий запуск с северного космодрома боевой расчет Космических войск ВКС выполнил 17 июня этого года. пресс-служба Минобороны

Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» и находится на этапе ввода в систему. Сейчас в составе орбитальной группировки «Глонасс» находятся 27 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания и один космический аппарат «Глонасс-М» находится на техническом обслуживании.

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О запуске

Этот пуск стал четвертым для «Союзов-2» с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1 В, включая состоявшийся в субботу запуск.