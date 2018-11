В возрасте 49 лет скончался известный джазмен Рой Харгроув

Свой первый сольный альбом Diamond in the Rough Харгроув выпустил в 1990 году. Через восемь лет он выиграл свою первую статуэтку «Грэмми» за альбом Habana. В 2002 году еще одна премия была присуждена за его альбом Directions in Music: Live at Massey Hall.