В возрасте 49 лет скончался известный джазмен Рой Харгроув

Источник: AP 2018

Харгроув умер в Нью-Йорке в пятницу из-за остановки сердца. Долгое время музыкант боролся с болезнью почек, пишет AP.

Многие современники считали его величайшим трубачом своего поколения. В своей музыке он объединял джаз с R&B, соулом, хип-хопом и поп-музыкой.

Он был лидером группы The RH Factor и сотрудничал с такими выдающимися джазовыми музыкантами, как Херби Хэнкок и Уинтон Марсалис.