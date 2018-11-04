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07:40 (мск), источник: Известия

В возрасте 49 лет скончался известный джазмен Рой Харгроув

В США в возрасте 49 лет скончался обладатель двух премий «Грэмми», джазовый трубач Рой Харгроув. Об этом 3 ноября сообщил его менеджер Ларри Клотье.

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Источник: AP 2018

Харгроув умер в Нью-Йорке в пятницу из-за остановки сердца. Долгое время музыкант боролся с болезнью почек, пишет AP.

Многие современники считали его величайшим трубачом своего поколения. В своей музыке он объединял джаз с R&B, соулом, хип-хопом и поп-музыкой.

Он был лидером группы The RH Factor и сотрудничал с такими выдающимися джазовыми музыкантами, как Херби Хэнкок и Уинтон Марсалис.

Свой первый сольный альбом Diamond in the Rough Харгроув выпустил в 1990 году. Через восемь лет он выиграл свою первую статуэтку «Грэмми» за альбом Habana. В 2002 году еще одна премия была присуждена за его альбом Directions in Music: Live at Massey Hall.

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