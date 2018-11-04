В возрасте 49 лет скончался известный джазмен Рой Харгроув
В США в возрасте 49 лет скончался обладатель двух премий «Грэмми», джазовый трубач Рой Харгроув. Об этом 3 ноября сообщил его менеджер Ларри Клотье.
В США в возрасте 49 лет скончался обладатель двух премий «Грэмми», джазовый трубач Рой Харгроув. Об этом 3 ноября сообщил его менеджер Ларри Клотье.
Харгроув умер в
Многие современники считали его величайшим трубачом своего поколения. В своей музыке он объединял джаз с R&B, соулом,
Он был лидером группы The RH Factor и сотрудничал с такими выдающимися джазовыми музыкантами, как Херби Хэнкок и Уинтон Марсалис.
Свой первый сольный альбом Diamond in the Rough Харгроув выпустил в 1990 году. Через восемь лет он выиграл свою первую статуэтку «Грэмми» за альбом Habana. В 2002 году еще одна премия была присуждена за его альбом Directions in Music: Live at Massey Hall.