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10:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Представительница Вьетнама выиграла звание «Мисс Земля 2018»

Конкурсантка из Вьтнама Фыонг Кхань Нгуен стала победительницей конкурса «Мисс Земля 2018», сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook. Награждение прошло в столице Филиппин городе Манила.

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Корону представительнице Вьетнама вручила предыдущая обладательница титула «Мисс Земля-2017» Карен Ибаско с Филиппин. Нынешняя победительница, 23-летняя госпожа Нгуен, как сообщается, изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском.

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Российской представительницей на конкурсе была Дарья Картышова. Она ранее стала победительница конкурса «Мисс Нижний Новгород» и одним из призеров конкурса «Краса России».

«Мисс Земля» является одним из крупнейших конкурсов красоты планеты. Он ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.

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