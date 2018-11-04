Представительница Вьетнама выиграла звание «Мисс Земля 2018»

Корону представительнице Вьетнама вручила предыдущая обладательница титула «Мисс Земля-2017» Карен Ибаско с Филиппин. Нынешняя победительница, 23-летняя госпожа Нгуен, как сообщается, изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском.
Российской представительницей на конкурсе была Дарья Картышова. Она ранее стала победительница конкурса «Мисс Нижний Новгород» и одним из призеров конкурса «Краса России».
«Мисс Земля» является одним из крупнейших конкурсов красоты планеты. Он ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.