Названы замедляющие старение продукты

Источник: AP 2018

В исследовании специалистов, опубликованном на портале Phys.org, отмечается, что цинк активирует группы гидрохинона, которые предотвращают окислительный процесс в организме, происходящий в ходе дыхания человеческой клетки из-за образования побочного продукта — супероксида. Супероксид способен разрушать такие биомолекулы, как протеины или липиды.

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В процессе объединения цинка и гидрохинона создается комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы, который защищает организм от деградации и оказывает антиоксидантное действие.

В результате метаболизма супероксид может предотвращать повреждающие организм процессы, замедляя таким образом старение.