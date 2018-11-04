Чего люди боятся больше всего и как с этим борются

Источник: РИА Новости

Многие боятся высоты, темноты или замкнутого пространства. Встречаются и специфические страхи: у одних дрожь в коленях вызывают рыбы, другие трясутся при виде воздушных шаров, третьи приходят в ужас от принтов в горошек. РИА Новости поговорило с людьми, у которых редкие фобии.

«Самая страшная — сельдь»

Вы никогда не встретите 21-летнюю Надежду Фетисову в рыбном отделе супермаркета или на рыбалке. Редко увидите ее и за приготовлением рыбных блюд.

Еще пару лет назад она не могла прикоснуться даже к кильке: девушка с детства борется со страхом перед чешуйчатыми — ихтиофобией.

«Страх появился еще в младенчестве. Помню, взрослые показали мне здоровенную форель — я очень испугалась. С того момента панически боюсь любых рыб, иногда трясет просто от разговоров об этих ужасных существах. Мама раньше испытывала страх перед куриными тушками с неотрезанной головой — видимо, у нас семейное. Однажды молодой человек с другом начали обсуждать, на что лучше ловить, подробно прошлись по видам и техникам рыболовства — так я упала в обморок. Больше друзья при мне не рискуют поднимать такие “опасные” темы», — рассказывает РИА Новости Надежда.

Других фобий у нее нет. «Как-то с подругой сидели на лавочке, она очень боится собак. Я удивилась, а она в ответ попросила меня представить, что это не собака прибежала, а приплыла огромная рыба. С того момента мы друг друга поняли — у всех свои страхи», — продолжает она.

Однако объяснить каждому незнакомцу, что не стоит демонстрировать перед ней хладнокровное, просто невозможно. «Супермаркеты — моя зона риска. Конечно, рыбных отделов я избегаю. Но обязательно найдется кто-то в очереди с тем самым пакетом, в котором барахтается полудохлая рыба. Если он ближе меня к кассе, я просто пропускаю несколько человек вперед, чтобы оказаться подальше. А вот когда сзади, буквально вжимаюсь в стоящих впереди — люди обычно считают мое поведение довольно странным», — признается девушка.

Не по душе ей пришлась и работа в столовой. «Я занималась своими делами, когда вдруг кто-то положил передо мной селедку — целиком. Крики, слезы, паника — в себя приходила долго. До сих пор сельдь — самая страшная. Почти наравне с ней речные пескари и все, кто на них похож. Совсем малюсенькие рыбки не такие ужасные, но лучше все-таки отрезать им хвост, плавники, а главное, голову — тогда не паникую. Как представлю эти глазища — бр-р-р, аж передергивает. Морских гадов не боюсь, креветки и вовсе жаль чистить, они ведь такие маленькие и беззащитные», — делится подробностями Надежда.

Она борется с фобией. «Сначала ходила к психологу: просил меня нарисовать селедку, затем золотую рыбку и еще что-то. Потом признался, что ни он, ни его коллеги с таким не сталкивались и помочь ничем не могут», — говорит собеседница.

Тогда я решила встретиться со страхами лицом к лицу: приготовила свое первое рыбное филе. Прикасаться к чешуе было мерзко, запах тоже ужасный. Но я справилась — на вкус получилось ничего. Потом еще пару раз жарила, запекала. Правда, все равно не мое — больше пока не готовлю.

Хотя бы отчасти преодолеть страх перед чешуйчатыми удалось благодаря долгожданной поездке на море. «Отправились в сентябре в Краснодарский край. Когда собирались, очень боялась встречи с местной фауной, но молодой человек пообещал поддержать — он уже пять лет помогает мне бороться с фобией. Добирались почти сутки, по приезде захотелось прыгнуть в море и расслабиться. Страх как рукой сняло: просто зашла в воду — и ничего, сама была в шоке. Купалась весь отпуск, да и рыбу в море почти не встречала. После поездки “общение” с хладнокровными проходит гораздо спокойнее», — отмечает Надежда.

«Они ведь могут лопнуть»

Казалось бы, все любят воздушные шары, особенно дети и девушки. Но только не Валерия Шевелева: она обходит их стороной, тем более когда шарики в руках у детей.

«Они ведь ими еще и размахивают — могут задеть, к примеру, горящую люстру, а иногда и вовсе лопают специально! Не подумайте, я уже много лет занимаюсь стрельбой, к громким хлопкам отношусь совершенно спокойно… Только если речь не об этих мерзких шариках», — рассказывает РИА Новости Валерия.

Неприязнь к резиновым сферам она испытывала не всегда: «В детстве лучший подарок для меня был — огромная связка воздушных шаров. Дурачилась, лопала их с разбега. Но в подростковом возрасте отношение к ним резко поменялось, даже не знаю почему. Теперь со стороны это смахивает на “кошку и пылесос”: когда неожиданно бабахает — глаза круглые, сердце замирает, дикая слабость. Поэтому стараюсь морально подготовиться заранее. Если есть вероятность “взрыва”, прокручиваю в голове хлопок, жду его. Так стресса меньше. Но все равно убегаю подальше от “места происшествия” и какое-то время прихожу в себя».

Она уточняет, что не все «резиновые» пугают ее одинаково: «Те, что с гелием, — ничего, ненадутых вообще не боюсь. А вот обычные терпеть не могу, особенно когда замечаю, что в каком-то месте резина тоньше, чем на остальной поверхности. Знаете, такие светлые пятна — дрожь в руках при их виде обеспечена».

Валерия скрупулезно изучила «врага»: «Чаще всего лопаются “сердечки” и “сосиски”. Ненавижу звук при скручивании из них всяких фигурок — это сигнал опасности. Как люди делают это с таким спокойствием — для меня загадка. И чем шар больше, тем хуже. Фольгированные шарики, наоборот, люблю: уже за то, что вероятность “взрыва” минимальна».

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Валерия тоже пыталась бороться с фобией. «Специально надувала шары. После очередного ошметка резины, прилетевшего в лицо, поняла, что от таких “упражнений” только хуже. Теперь и на метр к ним не подхожу. Как-то молодой человек на нашу годовщину усыпал весь пол квартиры воздушными шарами: хотел сделать сюрприз, когда я проснусь. Но кошка проснулась раньше. Под звуки “бомбардировки” я просто подлетела на кровати! Вместо ласковых слов любимому пришлось услышать кое-что другое», — признается девушка.

«Стало не по себе»

У Евгения С. свой кошмар — трипофобия: он боится скопления маленьких хаотично расположенных дырочек или же узоров в мелкий беспорядочный горошек. «Впервые столкнулся с этим в 11-м классе. Листал новости в интернете и увидел фото рака костей: в них появляются мелкие дырки, кости становятся шершавыми — ужасное зрелище. Мне стало совсем не по себе. Сейчас вам рассказываю, представил — и снова дурно. Тогда вспоминал об увиденном несколько дней. Пропал аппетит, преследовало отвращение, страх — до слабости в конечностях. Но вот что странно: меня тянуло посмотреть на картинку вновь», — говорит Евгений.

По его словам, в Сети специально распространяют подобный контент, причем максимально шоковый. К примеру, с помощью фотошопа переносят мелкие дырочки на лицо или другие части тела. Мы проверили: по ключевому слову «трипофобия» поисковые системы действительно выдают малоприятные картинки. Однако ничего, кроме легкого отвращения, не испытали.

«Именно так я и понял, что это фобия: спустя полгода после первой встречи со своим страхом увидел картинку старых пчелиных сот. Испытал те же ощущения, что и тогда. Надпись под изображением: “трипофобия”. Потом видел соты вживую — почувствовал тот же иррациональный страх», — рассказывает собеседник.

К счастью для Евгения, мелких хаотичных отверстий в реальной жизни встречается не так много: «Чаще всего это принты на одежде. Помню, гуляли с другом, а у него рюкзак в горошек. Старался не отставать, чтобы он не попадал в поле моего зрения».

«То же с изображениями на футболках и кофтах — обычно отвожу глаза в другую сторону. В основном друзья относятся с пониманием, но есть и “приколисты”: неожиданно тычут в лицо телефоном с изображением чего-то подобного. Приятного мало».

Вот так встреча

Мы обратились к психологу, чтобы узнать, отчего возникают необычные страхи и как в этой ситуации помочь. «Самая распространенная модель для работы с такими людьми на сегодняшний день — когнитивно-поведенческая терапия. Пусковой механизм у фобий может быть разным, как правило, это один из вариантов условного рефлекса. Ученые проводили знаменитый эксперимент с ребенком по имени Альфред. Дети боятся громких хлопков и потери опоры. Условно, в момент, когда из-под Альфреда вынимали матрасик, ему показывали зверюшку. Малыш начинал бояться этой зверюшки», — объясняет доцент факультета психологии МГУ Елена Рассказова.

Еще важнее понять, почему страх перерастает в хроническую форму. Определенную роль здесь играют особенности личности. К тому же чаще всего человек избегает объекта своих страхов. Эффект парадоксальный — ему становится все страшнее встретиться с ним лицом к лицу. Елена Рассказова доцент факультета психологии МГУ