Странная традиция Чэнду: блаженные муки чистки ушей по-китайски

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…Высокий пронзительный звук разносился над тенистыми парками и чайными домами Чэнду, столицы юго-западной китайской провинции Сычуань.

Он висел над берегами каналов и рек, что как змеи извиваются и лениво ползут через весь город, отдавался эхом в узких переулках каменных домов с черепичными крышами и в здании оперы, где каждый вечер актеры в масках кружатся и поют древние арии.

Что означал этот лязгающий звук? Может, уличный торговец зазывал туристов попробовать его нехитрое блюдо?

Но по мере того как звук приближался, в нем прочитывалась своеобразная певучесть. Может, это точильщик ножей? Или коллектив вырвавшихся на свободу настройщиков роялей?

Наконец я увидела источник этого странного то ли шума, то ли звона: длинное металлическое устройство, похожее на классический камертон как внешне, так и по звуку.

Его держал в руке один из бродячих чистильщиков ушей, которых немало в Чэнду. У этих специалистов верная рука, набор страшноватых инструментов и сноровка, позволяющая им углубляться в ушной канал клиента без вреда для последнего.

В китайском Чэнду чистка ушей - уникальная местная традиция, очень древняя, ей, как считается, много столетий | Источник: GETTY IMAGES

Традиции чистить уши на публике много столетий, это неотъемлемая часть местной культуры.

Как считает автор поваренных книг и специалист по китайской еде Фуксия Данлоп, написавшая о том, как ей удалось подружиться с одним из чистильщиков ушей, когда она училась в Чэнду в середине 1990-х, эта практика восходит к эпохе династии Сун (960−1279 гг.).

Вплоть до наших дней эти мужчины (и значительно реже — женщины) патрулируют улицы Чэнду, заходят в популярные чайные дома в центральном Народном парке, прочесывают в поисках клиентов полные туристов переулки в районе перестроенных в стиле династии Цинь зданий.

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Хотя время от времени они сооружают для работы нечто вроде временной лаборатории с несколькими стульями, где принимают клиентов в течение дня, все-таки чаще они в пути — переходят с места на место, предлагая свои необычные для западного человека услуги в максимально неформальной манере.

Для того, чтобы понять, с какой стати кто-то платит за то, чтобы к нему в ухо залезали прилюдно и на глазах у любопытствующей аудитории (часто снимающей весь процесс на телефон) ковырялись там, надо учитывать традиционное отношение китайцев к гигиене ушей.

На Западе пользуются ватными палочками, а во многих странах Восточной Азии более привычно использование ушных черпаков — длинного тонкого инструмента, на конце которого маленькая ложечка для доставания излишков серы.

Когда я была маленькой, моя китайская мама хранила дома такую штуку, сделанную из бамбука — я, правда, не помню, чтобы она ее использовала в отношении своих детей.

Однако процедура, обычная для Чэнду, — это нечто большее, чем простое ковыряние в ушах.

掏耳, или «чистка ушей» в том виде, как ее осуществляют здесь — это 20−30-минутный трудоемкий ритуал, в ходе которого применяется много специальных инструментов.

Те, кому это по душе, могут это делать так же часто, как ходить к парикмахеру. Что касается туристов, то это популярный пункт в программе посещения провинции Сычуань и ее столицы.

В 2016 году агентство China News Service сообщало, что чистильщики ушей, перед тем как их допустят к уху клиента, проходят тщательнейшую подготовку для того, чтобы выработать точность в движениях и верность руки.

В одном из упражнений им надо ощипывать пинцетом фитилек горящей свечи — да так, чтобы ее не потушить.

Вспоминая свою жизнь в Чэнду в 1990-х, Данлоп описывает свой первый визит к чистильщику ушей такими словами, как «потрясающие ощущения» и «мурашки наслаждения».

Как я могла отказаться от этой процедуры после такой рекламы?

Процесс чистки ушей в Чэнду - это трудоемкий 20-30-минутный ритуал | Источник: GETTY IMAGES

И вот, спустя несколько дней после моего прибытия в город, я сидела в чайном доме Хемин в Народном парке и прихлебывала жасминовый чай, когда вновь услышала этот звук и увидела этого человека.

Я поманила его и, пытаясь скрыть свою нервозность, приготовилась к худшему, когда Мастер Шу (так было написано на бэдже у него на груди) устанавливал в нужную позицию свой налобный фонарь и приблизил длинный металлический щуп к моему уху.

«Это больно?» — задала я бессмысленный вопрос. Все равно бежать было поздно.

«Совершенно не больно», — пробормотал он. Совсем как мой стоматолог перед тем как включить свою ужасную бормашину.

Для начала Мастер Шу осторожно коснулся краев моего уха, поводив по нему своим инструментом, а затем… Как ни странно, проникновение этой штуки в интимные углубления моего черепа было вполне… терпимым.

Это было похоже на неловкую попытку пощекотать меня — по ощущениям напоминающую момент, когда кто-то касается обнаженной подошвы вашей ноги: при этом вы испытываете и желание отдернуть ногу, и странное удовольствие одновременно.

Я изо всех сил старалась сидеть неподвижно — это было не так-то просто, поскольку Мастер Шу начал высказывать недовольство внутренним состоянием моего уха:

Очень грязное. Слишком грязное. Вам надо чаще делать это.

У азиатов, объяснил он, ушная сера сухая, слоистая, вычищать ее гораздо легче в отличие от липкой желтой серы западных людей.

Неловкая попытка пощекотать или древнее искусство? | Источник: GETTY IMAGES

К несчастью для него и для меня, я унаследовала серу от моего отца, имеющего шотландские и ирландские корни.

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Чтобы доказать свою правоту, Мастер Шу показал мне кусочек того, что он достал из моего уха (не волнуйтесь, я избавлю вас от жутких деталей).

После того, как он извлек максимально возможное количество серы, Мастер Шу взял другой инструмент, на конце у которого было перышко. Он засунул его в мое вычищенное ухо и нежно пощекотал там.

И в качестве финального аккорда он вынул тот самый напоминающий камертон двузубый инструмент, коснулся его предыдущим орудием, что заставило его зазвенеть у моего уха, и звук этот был очень необычен.

Затем он повторил всю процедуру в отношении второго моего уха и поспешил к следующему клиенту. Не скажу, что я обрела слух супермена, но это принесло странное удовлетворение — как будто я наконец почесала давно зудящее место, до которого раньше не могла дотянуться.

Хотя некоторые утверждают, что процедура улучшает здоровье, поскольку стимулирует акупунктурные точки, научного подтверждения этому нет.

Я полностью на стороне тех людей, кто готов сделать что угодно, только чтобы почувствовать себя комфортно. Клаудиа Хуан антрополог

В настоящее время Хуан работает в провинции Сычуань, изучая местную демографию и старение населения.

Однако по словам ее матери, врача, получившего подготовку в традиционной медицине в Университете Шэнду, «ни одна медицинская система в мире не одобряет засовывания посторонних предметов в ушной канал».

«Люди это делают просто потому, что им кажется — это приятно».

Многие местные жители считают, что традиционная чистка ушей стимулирует акупунктурные точки и таким образом благоприятно влияет на здоровье | Источник: GETTY IMAGES

И в самом деле: для описания результатов чистки ушей здесь наиболее часто используют слово «шуфу» (舒服), что одновременно означает «комфортный», «уравновешенный», «освеженный» и «расслабленный».

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Это отлично объясняет, почему такой странный на первый взгляд ритуал стал частью уличной жизни в Чэнду, городе, известном в Китае своей непринужденной атмосферой и расслабленным образом жизни.

«Жизнь в Чэнду предлагает тебе расслабиться и позволить городским вибрациям проходить через тебя», — говорит канадец Джордан Портер, переехавший сюда восемь лет назад.

Он основал здесь компанию Chengdu Food Tours и помогает туристам исследовать эпикурейский стиль города, составная часть которого — местные острые блюда.

«Чистка ушей помогает этому, — продолжает он. — Она встроена в культуру Чэнду. Сделать паузу, сесть и отдаться новым ощущениям. Образно говоря, это как расстегнуть ремень на глазах у всех», — смеется он.

Регион Чэнду — традиционно сельскохозяйственный и зажиточный, и исторически его всегда рассматривали как место, где ты живешь сам и даешь жить другим. Нет дефицита продуктов, приятный климат, литература и искусство процветают…

Здесь рождались выдающиеся поэты династии Хань, а классик китайской литературы Ду Фу (712−770), «священномудрый пиит», как его называют в китайском литературоведении, выбрал Чэнду своим пристанищем, где и написал значительную часть своих произведений.

В результате здесь выработался стиль жизни, при котором люди ценили маленькие удовольствия: просидеть несколько часов в чайном доме, выпив при этом бесчисленное количество чашек чая, щелкая жареные семечки арбуза и играя в карты или в маджонг, прерываясь на массаж или на чистку ушей…

Репутация региона отразилась в китайской пословице: «молодой не должен ехать в Чэнду, старый не должен его покидать» (少不入蜀，老不出川). Расслабленный образ жизни не пойдет на пользу молодежи, зато для пожилых это идеальное место, чтобы прожить свои золотые годы.

Как говорит Анита Лай, родившаяся и выросшая в Чэнду, нынешняя молодежь не очень-то склонна подставлять свои уши уличным чистильщикам.

По ее словам, среди клиентов чистильщиков — половина туристы, половина местные жители, в основном старшего возраста:

Многим молодым людям процедура кажется немного опасной и вызывающей вопросы по части гигиены.

Инструменты проходят лишь примитивную обработку — да и то в лучшем случае. По этой причине она никогда не делала этого, хотя и уверена: традиционная чистка ушей по-прежнему играет важную роль в культуре Чэнду.

Но если молодым это больше не интересно, выживет ли традиция?

В уже цитируемой мной заметке China News Service чистильщик ушей по имени Цяо Чень выражает беспокойство по этому поводу.

Необходимо официально признать и защитить профессию, говорит он: «Мы хотим передавать молодому поколению наше ремесло, защитить его как часть культуры Чэнду, как духовное наследие».

Ну, а пока Чень и его коллеги будут продолжать делать то, что они умеют делать лучше всего — погружать своих клиентов в блаженные муки, ухо за ухом.

Хилда Хой, BBC Travel