Astronaut Photo ISS056-E-195042: Coffin-shaped iceberg NASA photograph. https://t.co/8d0zKIxGBv pic.twitter.com/FstccgLbW9— Lifeboat Foundation (@LifeboatHQ) 3 ноября 2018 г.
NASA обнаружило айсберг в форме гроба
Он плывет к «кладбищу айсбергов».
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Он плывет к «кладбищу айсбергов».
18 лет назад от шельфового ледника Росса в Антарктиде откололся крупнейший в мире айсберг B-15. Его масса превышала 3 триллиона тонн, а размер был в 4 раза больше Москвы.
В последующие годы айсберг раскололся на несколько отдельных частей. Они
В конце сентября 2018 года астронавт МКС сделал снимок B-15T между Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами. Фотографию обнародовали только сейчас.
Astronaut Photo ISS056-E-195042: Coffin-shaped iceberg NASA photograph. https://t.co/8d0zKIxGBv pic.twitter.com/FstccgLbW9— Lifeboat Foundation (@LifeboatHQ) 3 ноября 2018 г.
По спутниковым данным, обломок плывет прямо к «кладбищу айсбергов» — зоне, где они быстро тают в теплых водах. Самое интересное, что форма B-15T при этом напоминает гроб.
Adieu, dear B-15T! After 18 years at sea, the coffin-shaped #iceberg has entered a region where Antarctic icebergs go to die. https://t.co/x5Xc3Nxjs4 #NASA #Antarctica #ice #HappyHalloween ⚰️?️⚰️?⚰️?⚰️?♀️⚰️?️⚰️?⚰️?⚰️?♀️⚰️?️⚰️?⚰️?⚰️?♀️ pic.twitter.com/gmFfDkZmBt— NASA Earth (@NASAEarth) 31 октября 2018 г.
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