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12:09 (мск), источник: Mail Новости

NASA обнаружило айсберг в форме гроба

Он плывет к «кладбищу айсбергов».

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18 лет назад от шельфового ледника Росса в Антарктиде откололся крупнейший в мире айсберг B-15. Его масса превышала 3 триллиона тонн, а размер был в 4 раза больше Москвы.

В последующие годы айсберг раскололся на несколько отдельных частей. Они какое-то время дрейфовали вокруг Антарктиды, продолжая дробиться и таять. В 2017 году один из обломков, обозначенный как B-15T, был подхвачен круговоротом Уэдделла. Он изменил курс и поплыл на север.

В конце сентября 2018 года астронавт МКС сделал снимок B-15T между Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами. Фотографию обнародовали только сейчас.

По спутниковым данным, обломок плывет прямо к «кладбищу айсбергов» — зоне, где они быстро тают в теплых водах. Самое интересное, что форма B-15T при этом напоминает гроб.

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