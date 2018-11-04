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19:17 (мск), источник: Esquire

Барак Обама хочет спродюсировать фильм о президентстве Трампа

Бывший президент США Барак Обама и его жена купили права на экранизацию книги журналиста Майкла Льюиса «Пятый риск», сообщает The New York Times.

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Источник: Reuters

Ранее супруги подписали контракт с Netflix на производство фильмов и организовали продюсерскую компанию Higher Ground Productions. Тогда бывший президент подчеркивал, что не планирует использовать стриминговую платформу для полемики с Дональдом Трампом.

Книга Майкла Льюиса рассказывает о передаче дел от старой президентской команды новой. О самих президентах в книге почти не говорится: основное внимание уделено министерствам сельского хозяйства, торговли и энергетики. Книга составлена из очерков на основе бесед с сотрудниками ведомств, в основном уже уволенными.

По словам пресс-секретаря Higher Ground, фильм будет выстроен вокруг уроков гражданской сознательности, а не вокруг фигуры Дональда Трампа.

«Это будут юмористические эпизоды, демистифицирующие малоизвестные способы, которыми министерства улучшают нашу жизнь и служат нации. Начиная от пищи, которую мы едим, до самолетов, на которых мы путешествуем».

Приобретение прав на экранизацию книги еще не говорит о том, что фильм обязательно будет поставлен в ближайшее время (или вообще когда-нибудь выйдет в свет). Пока никакой другой информации о фильме нет.

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