Барак Обама хочет спродюсировать фильм о президентстве Трампа

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Ранее супруги подписали контракт с Netflix на производство фильмов и организовали продюсерскую компанию Higher Ground Productions. Тогда бывший президент подчеркивал, что не планирует использовать стриминговую платформу для полемики с Дональдом Трампом.

Книга Майкла Льюиса рассказывает о передаче дел от старой президентской команды новой. О самих президентах в книге почти не говорится: основное внимание уделено министерствам сельского хозяйства, торговли и энергетики. Книга составлена из очерков на основе бесед с сотрудниками ведомств, в основном уже уволенными.

По словам пресс-секретаря Higher Ground, фильм будет выстроен вокруг уроков гражданской сознательности, а не вокруг фигуры Дональда Трампа.

«Это будут юмористические эпизоды, демистифицирующие малоизвестные способы, которыми министерства улучшают нашу жизнь и служат нации. Начиная от пищи, которую мы едим, до самолетов, на которых мы путешествуем».