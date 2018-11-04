Ученые обнаружили новый вид динозавров-гигантов

Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки ранее не известного науке вида динозавров.

Три хорошо сохранившихся экземпляра были найдены в провинции Неукен. Это кости одной взрослой особи и двух детенышей. По данным ученых, они бродили по земле около 110 миллионов лет назад. Новый динозавр получил название Lavocatisaurus agrioensis.

Эти динозавры были травоядными и принадлежали к группе зауроподов, как и диплодоки, брахиозавры, апатозавры. Они обладали чрезвычайно длинной шеей, огромным хвостом и маленькой головой. Взрослые достигали 12 метров в длину и весили около 80 тонн.

Команда ученых из Испании и Аргентины обнаружила части шеи, хвоста и спины животных. Но по-настоящему они были потрясены, когда нашли почти целый череп взрослого динозавра. Это помогло выполнить точную реконструкцию внешнего вида животных.

Находку называют невероятной. Раньше считалось, что в этом районе была пустыня с минимальными запасами воды и пищи. По видимому, говорят ученые, некоторые динозавры сумели адаптироваться к такому засушливому климату.