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15:25 (мск), источник: Mail Новости

Ученые обнаружили новый вид динозавров-гигантов

Они достигали 12 метров в длину и весили около 80 тонн.

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Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки ранее не известного науке вида динозавров.

Три хорошо сохранившихся экземпляра были найдены в провинции Неукен. Это кости одной взрослой особи и двух детенышей. По данным ученых, они бродили по земле около 110 миллионов лет назад. Новый динозавр получил название Lavocatisaurus agrioensis.

Эти динозавры были травоядными и принадлежали к группе зауроподов, как и диплодоки, брахиозавры, апатозавры. Они обладали чрезвычайно длинной шеей, огромным хвостом и маленькой головой. Взрослые достигали 12 метров в длину и весили около 80 тонн.

Команда ученых из Испании и Аргентины обнаружила части шеи, хвоста и спины животных. Но по-настоящему они были потрясены, когда нашли почти целый череп взрослого динозавра. Это помогло выполнить точную реконструкцию внешнего вида животных.

Находку называют невероятной. Раньше считалось, что в этом районе была пустыня с минимальными запасами воды и пищи. По видимому, говорят ученые, некоторые динозавры сумели адаптироваться к такому засушливому климату.

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