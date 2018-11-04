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18:16 (мск), источник: Mail Новости

В России отметили День народного единства (фото, видео)

4 ноября в городах страны прошли концерты и другие праздничные мероприятия.

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Источник: AP 2018

Хотя праздник и отмечается с 2005 года, до сих пор продолжаются дискуссии о его значимости.

С одной стороны, он имеет глубокие исторические корни и связан с военными событиями 1612 года, почитанием Казанской иконы Божьей Матери и началом правления династии Романовых.

С другой стороны, традиция была прервана в советскую эпоху. Ее место заняла годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Пока что праздник рассматривают как компромисс между приверженцами первых и вторых событий.

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Простые граждане, в отличие от политиков и политологов, еще не совсем определились со смыслом праздника. Тем не менее, дополнительный выходной 5 ноября не может не радовать.

Россияне воспользовались воскресным днем, чтобы сходить на концерт, провести время с детьми или просто погулять в свое удовольствие.

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