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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Илон Маск опубликовал видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Основатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видеозапись, сделанную в подземном тоннеле под Лос-Анджелесом, который должен стать альтернативой наземному транспорту и метро.

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Источник: AP 2018

Предприниматель лично совершил поездку в построенном принадлежащей ему The Boring Company тоннеле. «Тревожно долго», — прокомментироал он свою поездку в Twitter.

Первая ветка длиной чуть более четырех километров откроется 10 декабря. Передвигаться по артериям тоннеля автомобили будут на специальной платформе, которая при завершении поездки будет подниматься с автомобилем на поверхность. Скорость движения сможет достигать 200 км/ч. Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.

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