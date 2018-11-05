Илон Маск опубликовал видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Предприниматель лично совершил поездку в построенном принадлежащей ему The Boring Company тоннеле . «Тревожно долго», — прокомментироал он свою поездку в Twitter.

Первая ветка длиной чуть более четырех километров откроется 10 декабря. Передвигаться по артериям тоннеля автомобили будут на специальной платформе, которая при завершении поездки будет подниматься с автомобилем на поверхность. Скорость движения сможет достигать 200 км/ч. Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.