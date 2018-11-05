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10:24 (мск), источник: РИА Новости

Медики заявили об опасности употребления молока при простуде

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Употребление молока и молочных продуктов способно ухудшить симптомы болезни при простуде, выяснила группа британских медиков. Исследование опубликовано в журнале Laryngoscope.

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Источник: РИА Новости

Специалистов интересовала связь между интенсивностью выделения слизи и развитием этого распространенного заболевания. Известно, что содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды. Если же он все-таки заболел, организм начинает вырабатывать слишком много слизи, из-за чего у заболевшего начинается кашель, аллергия, появляется хрипота в голосе.

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Издавна считалось, что молоко только усугубляет эти симптомы. Например, известный еврейский ученый Маймонид (1135−1204) писал, что этот продукт вызывает «сдавливание в голове». В то же время бытует точка зрения, что простуду следует лечить молоком или горячим молоком с медом. Достоверного научного подтверждения или опровержения подобных наблюдений и гипотез не было, поэтому медики решили провести свой эксперимент, отметил один из авторов исследования, отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош.

Для опыта они пригласили 26 мужчин и 82 женщины — пациентов больницы, которые жаловались на повышенную секрецию слизи. Всех участников посадили на безмолочную диету на шесть дней.

С третьего дня эксперимента медики стали давать половине пациентов по 350 миллилитров молока ежедневно, другой половине — такую же порцию соевого молока. При этом вкус обоих продуктов был модифицирован, чтобы участники не знали, что именно пьют.

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Все пациенты заполняли анкету, в которой нужно было оценить степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов, а также фиксировали симптомы заболевания. В начале эксперимента показатель участников слегка колебался в районе 65 баллов, после двух дней диеты у всех выделений стало меньше (около 55 баллов для представителей обеих групп), а после введения молока в рацион участников их цифры вернулись на прежний уровень — до 63 баллов. При этом употреблявшие соевое молоко пациенты почувствовали себя лучше.

«Это достаточно внушительный результат на относительно небольшом отрезке времени. Разумно заключить, что всякий больной, чувствующий, что молоко провоцирует выделение слизи, должен сократить ежедневную порцию молока, либо вовсе отказаться от молочных продуктов», — заметил Фрош.

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