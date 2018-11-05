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13:48 (мск), источник: Mail Новости

В Великобритании родился гибрид зебры и осла

Для хозяйки зебры появление малыша стало полной неожиданностью.

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На одной из ферм в британском Сомерсете родился гибрид зебры и осла. Малыша назвали Зиппи.

Его мать — шестилетняя зебра Зигги, купленная ранее в Германии. Она живет на ферме с девятью ослами и пасется с ними на общем поле, поэтому появление Зиппи не удивительно. Избранником зебры стал 4-летний осел по кличке Рэг.

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Все же такие гибриды, которых принято называть зеброидами или зонки (от английского «zebra» и «donkey»), появляются на свет крайне редко. Это всего второй случай в Великобритании. Первый зонки по кличке Замби живет на ферме в Шропшире.

Для хозяйки зебры, Кристины Тернер, появление малыша стало полной неожиданностью: «Зигги всегда была полновата, поэтому я и не заметила, что она становится все больше и больше».

«В прошлом месяце я отдернула утром занавеску в спальне и просто увидела этого жеребенка, который сидел, уставившись на меня. Я была в полном шоке», — добавила хозяйка.

В 2014 году гибрид зебры и осла появился в крымском зоопарке. Еще один зеброид по кличке Занзибар выступает в московском цирке, но он появился от скрещивания зебры и коня.

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