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14:55 (мск), источник: Mail Новости

Невеста похвасталась кольцом на чужом пальце и стала знаменитой

Забавный инцидент произошел в австралийском Мельбурне. Влюбленная пара решила сообщить о своей помолвке и разместила в соцсетях соответствующую фотографию.

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На снимке молодые мужчина и женщина счастливо целуются. При этом новоиспеченная невеста демонстрирует на пальце только что надетое помолвочное кольцо.

Однако настоящий восторг у подписчиков вызвало следующее фото. На нем видно, что рука с кольцом принадлежит не невесте, а девушке, которая присела рядом, чтобы не попасть в кадр. Как оказалось, это была двоюродная сестра невесты по имени Дженна.

«Парень моей кузины сделал ей предложение. Но в этот день у нее не было красивого маникюра», — объяснила девушка. Она решила помочь сестре и предложила свою руку «в аренду». Невеста по имени Диана работает медсестрой, так что ногти у нее всегда коротко острижены и не накрашены.

Оптическая иллюзия оказалась настолько удачной, что у читателей не закралось и тени сомнений, пока они не увидели «разоблачающий» снимок. Публикация в соцсети стала вирусной и собрала почти миллион лайков.

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