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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые из США доказали, что ежедневное взвешивание помогает похудеть, сообщает портал EurekAlert.

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Источник: Reuters

В исследовании принимали участие более тысячи человек. Ученые на протяжении года регистрировали, насколько часто они взвешивались, а также фиксировали изменения их массы.

Среди участников были как те, кто взвешивался регулярно, так и те, кто самостоятельно не делал этого никогда. В зависимости от частоты взвешиваний исследователи разбили испытуемых на несколько групп.

Выяснилось, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за год не похудели вообще, в то время как у тех, кто за неделю измерял массу тела 6−7 раз, наблюдалось ее снижение. При этом в ходе исследования ученые не давали испытуемым никаких рекомендаций по питанию или упражнениям.

По мнению ученых, результаты исследования демонстрируют ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения.

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