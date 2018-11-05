Россия возглавила рейтинг самых мощных армий Европы

Источник: РИА "Новости"

Авторы исследования учитывали такие факторы, как численность вооружения и техники, число военнослужащих, развитость страны в целом и многие другие.

По данным издания, в России более 3,5 млн военнослужащих, 20,3 тыс. танков, почти 4 тыс. самолетов, а оборонный бюджет составляет порядка $47 млрд.

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Строчкой ниже находится Франция с $40 млрд оборонного бюджета. Также у них 388,6 тыс. военнослужащих, 406 танков и 1,2 тыс. самолетов. Замыкает тройку сильнейших армий мира Великобритания с оборонным бюджетом в $50 млрд. Здесь 279, тыс. военнослужащих, 832,2 тыс. самолетов и 227 танков.

Далее идут Турция, Германия, Италия, Испания, Польша и Греция. Украина находится на 10-м месте — у страны оборонный бюджет в $4,88 млрд, 1,1 млн человек личного состава, 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, из которых 29 истребители.

Следом идут Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Беларусь, Дания, Венгрия, Финляндия, Болгария, Австрия, Словакия и Португалия. Замыкает рейтинг Бельгия, у которой 38,8 тыс. военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка. Оборонный бюджет данной страны составляет порядка $5 млрд.