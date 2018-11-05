Россия возглавила рейтинг самых мощных армий Европы
Россия возглавила рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, составленный изданием Business Insider.
Россия возглавила рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, составленный изданием Business Insider.
Авторы исследования учитывали такие факторы, как численность вооружения и техники, число военнослужащих, развитость страны в целом и многие другие.
По данным издания, в России более 3,5 млн военнослужащих, 20,3 тыс. танков, почти 4 тыс. самолетов, а оборонный бюджет составляет порядка $47 млрд.
Строчкой ниже находится Франция с $40 млрд оборонного бюджета. Также у них 388,6 тыс. военнослужащих, 406 танков и 1,2 тыс. самолетов. Замыкает тройку сильнейших армий мира Великобритания с оборонным бюджетом в $50 млрд. Здесь 279, тыс. военнослужащих, 832,2 тыс. самолетов и 227 танков.
Далее идут Турция, Германия, Италия, Испания, Польша и Греция. Украина находится на 10-м месте — у страны оборонный бюджет в $4,88 млрд, 1,1 млн человек личного состава, 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, из которых 29 истребители.
Следом идут Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Беларусь, Дания, Венгрия, Финляндия, Болгария, Австрия, Словакия и Португалия. Замыкает рейтинг Бельгия, у которой 38,8 тыс. военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка. Оборонный бюджет данной страны составляет порядка $5 млрд.
В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент страны Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.