В Перу разграбили кладбище, которому 5 тысяч лет

В перуанской провинции Канчис воры осквернили древнее пещерное захоронение в поисках сокровищ, а останки сбросили в кучу.

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Шокирующий инцидент произошел на доиспанском кладбище, возраст которого может составлять до 5000 лет. Местные СМИ сообщают, что захоронение было практически уничтожено. Кости и 15 черепов, которые были найдены в могиле, ученым предстоит перезахоронить.

Власти работают над тем, чтобы идентифицировать все предметы, похищенные и поврежденные ворами. Личности преступников пока не установлены.

Кладбище появилось во времена Андских цивилизаций — доколумбовых цивилизаций, которые существовали в Андах и часто контролировались Империей инков. Самая древняя из них — культура Норте-Чико на северо-центральном побережье Перу. Ее процветание началось за три тысячи лет до нашей эры, а завершилось в 18 веке до н.э.