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23:26 (мск), источник: ТАСС

Более 3 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День народного единства

В стране прошло около 2 тыс. мастер-классов, фестивалей и концертов.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 ноября. Более 3,2 млн человек по всей России приняли участие 4 ноября в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Как следует из имеющейся в распоряжении ТАСС информации организаторов праздничных мероприятий, «в Москве праздничные мероприятия 4 ноября посетили около 775 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 119 тыс., в Ростовской области — 139 тыс., Нижегородской области — более 175 тыс., Новосибирской области — почти 105 тыс., в Свердловской области — более 74 тыс. человек».

Так, согласно этим данным, участниками и зрителями Фестиваля спортивных и боевых искусств народов России в Екатеринбурге стали 9,5 тыс. человек, Фестиваль культуры и искусств народов России в Хабаровске посетили 10 тыс. человек, а Фестиваль народных обычаев и традиций в Новосибирске — 14 тыс. человек.

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В Фестивале национальных литератур и поэзии народов России в Нижнем Новгороде приняли участие 9 тыс. человек, Фестиваль кухонь народов России в Пятигорске привлек внимание 14 тыс., 16 тыс. собрал Фестиваль народных песен и танцев в Ростове-на-Дону.

Как сообщила ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в День народного единства в России прошло около 2 тыс. праздничных мероприятий. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан было задействовано более 17 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований. Существенных нарушений общественного порядка не допущено, уточнила она.

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