Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США прибыла в Донбасс и высказалась о происходящем
Скотч все исправит: ремонтируем транспорт клейкой лентой
Дочка Кристины Асмус поплавала с дельфинами
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве: честный ответ вратаря
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Из-за бездействия врачей пенсионерка превратилась в живой труп
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот
В сборной Франции по биатлону нет денег даже на повара
Воссоединившиеся Spice Girls едут в тур без одной из участниц
Брэд Питт, Хью Джекман и другие звезды на рауте в Калифорнии
Полностью сгоревший «Майбах» использовали для презентации колёс
Дорожные знаки для тех, кто сразу не понимает
В поместье Черчилля обнаружили загадочные комнаты (фото)
Сколько россияне переплачивают за жилье
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
22:29 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ежедневное употребление орехов препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, выяснили специалисты Американской ассоциации сердца. Выводы ученых опубликованы на портале EurekAlert.

Наверх

Научная группа проанализировала анкеты более 126 тысяч мужчин и женщин, не страдающих хроническими заболеваниями. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи.

Выяснилось, что около 30 граммов продукта в день не только не принесут вреда фигуре, но и помогут в борьбе с ожирением. Кроме того, ученые пришли к выводу, что употребление такого количества орехов вместо аналогичной порции красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.

«Люди часто воспринимают орехи как продукты питания с высоким содержанием жира и калорий, поэтому они редко считают их здоровыми перекусами, однако на самом деле они способствуют меньшему набору веса и улучшению здоровья», — говорит один из авторов исследования Лю Сяоран.

Ученый также подчеркнул, что употребление орехов уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хочешь быть здоровым — ешь орехи
Во время загрузки произошла ошибка.
22 ноября 2013© Ньюстюб
 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
США назвали выведенные из-под иранских санкций страны
Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее
Израиль заявил о готовности атаковать сирийские С-300
Молодожены из США погибли спустя два часа после свадьбы
Черчесов назвал список игроков на матчи с Германией и Швецией
В Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию
Спорт
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
9 «уродливых» автомобилей: история появления В борьбе за внимание автолюбителей некоторые производители переходят все границы. И, казалось бы, многообещающий концепт превращается в что-то непонятное, а порою весьма уродливое
Кино
15 пронзительных цитат великой Вивьен Ли: к 105-летию актрисы Не раз названная величайшей актрисой всех времен, единственная и неповторимая Скарлетт О'Хара — Вивьен Ли блистала как на экране, так и в жизни. Вспоминаем ее самые яркие высказывания — о жизни, карьере и красоте
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Раскрыта тайна строительства пирамид
Горячие темы на «Детях»
Я опять раздула из мухи слона? 486
Светская жизнь - 15 443
Государство не просило вас рожать 306
Образование в школах 128
Леди
57-летняя Елена Малышева в «теткиной» кофточке: переодень звезду Мы решили сбросить с ее плеч десяток лет и переодеть телеведущую во что-то помоднее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь