Благополучие дороже величия
Институт социологии РАН зафиксировал перемену настроений у россиян.
Институт социологии РАН зафиксировал перемену настроений у россиян.
Россияне
Справедливость, державность и демократия — такие предпочтения россиян выявил
Статус «великой державы», по мнению большинства граждан, зависит не столько от внешней, сколько от внутренней политики. «Потому первым условием для приобретения такого статуса 67% россиян считают развитую современную экономику, вторым — высокий уровень благосостояния граждан (66%)», — сказал «Ъ» руководитель
За четыре года изменились представления россиян и о тех ценностях, на которых должно строиться будущее России.
«Это не запрос на “уравниловку” советского образца, он намного сложнее, — подчеркивает господин Петухов.— Прежде всего, это запрос на равенство возможностей для самореализации, равенство всех перед законом». Впервые за четыре года социологи РАН зафиксировали рост запроса россиян на демократию с 27% до 37%: «Права человека, демократия, свобода самовыражения личности» стали второй по значимости ценностью. По мнению господина Петухова, перемене настроений способствовал, в частности, чемпионат мира по футболу. «Зарубежные гости убедились, насколько добры и гостеприимны россияне, а россиянам после этого захотелось, чтобы их страну в мире не только боялись, но и уважали», считает социолог, а последовавшие за чемпионатом пенсионная реформа и сентябрьские выборы усилили запрос не демократию. «Ведь люди во всех опросах ясно выразили недовольство пенсионной реформой, а их мнение проигнорировали. И пока еще робкий запрос на демократию на самом деле ставит вопрос о новых институтах, через которые граждане могли бы донести свое мнение до власти», — полагает Владимир Петухов.
«Шансом на реабилитацию, как ни парадоксально, может воспользоваться только власть, включая ее партию “Единая Россия”», — заявил «Ъ» президент «Центра политических технологий» Борис Макаренко. По его мнению, на сентябрьских выборах «ничего революционного не произошло»: «10−20% электората отошли от “Единой России”, но другие партии не предложили никакой альтернативной повестки. Не стали сильнее и либеральные партии». «В такой ситуации власть должна предложить эффективную
Виктор Хамраев