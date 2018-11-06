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14:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Благополучие дороже величия

Институт социологии РАН зафиксировал перемену настроений у россиян.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россияне по-прежнему хотят, чтобы Россия была «великой державой», но при условии, что государство будет заботиться в первую очередь о благосостоянии собственных граждан. «Державность и военная мощь», которые с 2014 года были приоритетом в массовом сознании, теперь стали второстепенными. Такие перемены в настроениях россиян выявили ученые Института социологии РАН, зафиксировав также запрос на демократию.

Справедливость, державность и демократия — такие предпочтения россиян выявил научно-исследовательский центр Института социологии РАН. По итогам первого опроса, который социологи РАН провели в октябре 2014 года, для россиян важными были только «справедливость и державность». Тогда присоединение Крыма граждане воспринимали как восстановление справедливости на уровне внешней политики: 67% считали, что «Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами». Теперь так считают только 49%, в то время как 51% уверен, что «Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь второстепенны» (четыре года назад державность была второстепенной для 33%).

Меняется также отношение граждан к контрсанкциям, которые Россия ввела в ответ на санкции западных стран: позитивно к ним относятся 47% граждан, в 2014 году таких было 60%.

Статус «великой державы», по мнению большинства граждан, зависит не столько от внешней, сколько от внутренней политики. «Потому первым условием для приобретения такого статуса 67% россиян считают развитую современную экономику, вторым — высокий уровень благосостояния граждан (66%)», — сказал «Ъ» руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов. Внешнеполитические составляющие статуса сохраняют важность для меньшинства: о том, что Россия должна «стать мировым центром влияния», говорят 13%, «цивилизационным мостом между Европой и Азией» — 8%, получить контроль над территориями бывшего СССР — 7%. В обществе складывается «запрос на баланс» между «мощью вооруженных сил» и «благополучием людей», пояснил социлог: «Проще говоря, нельзя одно делать за счет другого».

За четыре года изменились представления россиян и о тех ценностях, на которых должно строиться будущее России.

Главной остается «социальная справедливость», запрос на которую вырос с 47% до 59%.

«Это не запрос на “уравниловку” советского образца, он намного сложнее, — подчеркивает господин Петухов.— Прежде всего, это запрос на равенство возможностей для самореализации, равенство всех перед законом». Впервые за четыре года социологи РАН зафиксировали рост запроса россиян на демократию с 27% до 37%: «Права человека, демократия, свобода самовыражения личности» стали второй по значимости ценностью. По мнению господина Петухова, перемене настроений способствовал, в частности, чемпионат мира по футболу. «Зарубежные гости убедились, насколько добры и гостеприимны россияне, а россиянам после этого захотелось, чтобы их страну в мире не только боялись, но и уважали», считает социолог, а последовавшие за чемпионатом пенсионная реформа и сентябрьские выборы усилили запрос не демократию. «Ведь люди во всех опросах ясно выразили недовольство пенсионной реформой, а их мнение проигнорировали. И пока еще робкий запрос на демократию на самом деле ставит вопрос о новых институтах, через которые граждане могли бы донести свое мнение до власти», — полагает Владимир Петухов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Шансом на реабилитацию, как ни парадоксально, может воспользоваться только власть, включая ее партию “Единая Россия”», — заявил «Ъ» президент «Центра политических технологий» Борис Макаренко. По его мнению, на сентябрьских выборах «ничего революционного не произошло»: «10−20% электората отошли от “Единой России”, но другие партии не предложили никакой альтернативной повестки. Не стали сильнее и либеральные партии». «В такой ситуации власть должна предложить эффективную социально-экономическую повестку дня», но сделать это ей «не удавалось все последние годы», говорит эксперт.

Виктор Хамраев

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