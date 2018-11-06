Россия планирует создать на Луне базу и отправить туда роботов-аватаров

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал глава Роскосмоса.

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Он отметил, что эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 60-е и 70-е годы.

При этом глава Роскосмоса не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.

Ранее Рогозин рассказал РИА Новости, что «Роскосмос» планирует изучить возможность использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати деталей для ремонта космической техники прямо на Луне.