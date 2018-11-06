Ученые РАН нашли антибиотик в пробах слюны сибирского медведя
Ученые из Института биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН) ищут новые антибиотики в природных источниках биоразнообразия, в частности ротовой полости диких животных.
Ученые из Института биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН) ищут новые антибиотики в природных источниках биоразнообразия, в частности ротовой полости диких животных.
Задумка ученых состоит в том, что в пасти любого дикого зверя может присутствовать некая микрофлора, которая защищает его от инфекций. Это позволяет животным без вреда для собственного здоровья питаться сырым мясом и падалью.
Как сообщил «Известиям» академик РАН, директор ИБХ РАН Александр Габибов, эта гипотеза уже нашла свое подтверждение.
«Мы обнаружили антибиотик в ротовой полости дикого медведя. Это вещество называется амикумацин. Оно было открыто и раньше, но наше исследование позволяет использовать его в качестве основы для создания новых препаратов, к которым бактерии пока не выработали устойчивости», — рассказал Габибов.
В микробиоте, собранной в пасти таежного медведя, ученые нашли формы амикумацина, эффективные против возбудителя одной из самых устойчивых инфекций — золотистого стафилококка.
Обнаружить в образцах нужные соединения помогла новая методика, разработанная в ИБХ, — микрофлюидный высокопроизводительный скрининг биоразнообразия. Как рассказал «Известиям» заместитель директора по науке ИБХ РАН Иван Смирнов, эта методика позволяет найти нужные клетки в кратчайшие сроки.
В дальнейшем химики планируют исследовать других диких животных и найти новые эффективные противомикробные вещества. Предполагается, что препараты на их основе помогут побороть одну из глобальных научных проблем — антимикробную резистентность.