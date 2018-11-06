Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сестра дознавательницы из Уфы: К ней точно не приставали
Дорожные знаки для тех, кто не понимает с первого раза (примеры)
Ученые проверили, спасет ли еда от рака
Откровение от беглого олигарха: Исмаилов обратился к властям
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве: честный ответ вратаря
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Из-за бездействия врачей пенсионерка превратилась в живой труп
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
«На пределе возможностей»: почему Загитову ждет сложный сезон
4 причины не верить в бой Мейвезера по правилам ММА
За рубежом признали несколько советских фильмов лучшими в истории
Парфюмер открыл секрет, куда лучше наносить аромат
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства
ВОР, ХАМ и Москва: странные автомобильные номера
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
14Умер Николай Караченцов
06:22 (мск), источник: РИА Новости

Назван самый загрязненный город Европы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Македонский город Тетово оказался наиболее загрязненным в Европе, об этом свидетельствуют данные рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year, составленного сайтом numbeo.com.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вслед за Тетово в списке расположились итальянский Неаполь и столица Македонии Скопье. Показатель индекса загрязнения у лидера рейтинга составил 97,57 пункта, у второго и третьего места — 84,61 и 82,17, соответственно.

В десятку самых загрязненных европейских городов также вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица Украины — Киев.

Москва и Санкт-Петербург оказались в списке на 19-м и 17-м местах соответственно.

По результатам анализа наиболее благоприятными для проживания европейскими городами с точки зрения экологии стали Хельсинки в Финляндии, исландский Рейкьявик и швейцарский Цюрих.

Ранее доклад Всемирной организации здравоохранения по загрязнению воздуха в 2018 году поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать.

В российских аэропортах будут бороться с шумовым загрязнением
Во время загрузки произошла ошибка.
15 октября© Ньюстюб
 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
Американский генерал оценил уровень угрозы России для США
Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее
Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса
Израиль заявил о готовности атаковать сирийские С-300
Черчесов назвал список игроков на матчи с Германией и Швецией
День народного единства отпраздновали три миллиона россиян
Спорт
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
9 «уродливых» автомобилей: история появления В борьбе за внимание автолюбителей некоторые производители переходят все границы. И, казалось бы, многообещающий концепт превращается в что-то непонятное, а порою весьма уродливое
Кино
15 пронзительных цитат великой Вивьен Ли: к 105-летию актрисы Не раз названная величайшей актрисой всех времен, единственная и неповторимая Скарлетт О'Хара — Вивьен Ли блистала как на экране, так и в жизни. Вспоминаем ее самые яркие высказывания — о жизни, карьере и красоте
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Сколько россияне переплачивают за жилье
Дети
Тодоренко повеселилась на девичнике накануне рождения ребенка Беременная ведущая устроила незабываемый праздник для себя и своих подруг (фото)
Леди
57-летняя Елена Малышева в «теткиной» кофточке: переодень звезду Мы решили сбросить с ее плеч десяток лет и переодеть телеведущую во что-то помоднее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь