Назван самый загрязненный город Европы

Источник: РИА "Новости"

Вслед за Тетово в списке расположились итальянский Неаполь и столица Македонии Скопье. Показатель индекса загрязнения у лидера рейтинга составил 97,57 пункта, у второго и третьего места — 84,61 и 82,17, соответственно.

В десятку самых загрязненных европейских городов также вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица Украины — Киев.

Москва и Санкт-Петербург оказались в списке на 19-м и 17-м местах соответственно.

По результатам анализа наиболее благоприятными для проживания европейскими городами с точки зрения экологии стали Хельсинки в Финляндии, исландский Рейкьявик и швейцарский Цюрих.