Определена новая причина приступов и инсультов
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) показали, что хроническое воздействие шума увеличивает риск
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) показали, что хроническое воздействие шума увеличивает риск
В исследовании приняли участие 499 человек, возраст которых достигал 56 лет, в среднем. Добровольцам была проведена
Ученые также проверили уровень воздействия шума в местах постоянного проживания участников. По результатам сканирования была определена активность миндалевидного тела — области мозга, играющей роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях.
В течение следующих пяти лет от нарушений в деятельности