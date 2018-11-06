Определена новая причина приступов и инсультов

В исследовании приняли участие 499 человек, возраст которых достигал 56 лет, в среднем. Добровольцам была проведена позитронно-эмиссионная и компьютерная томография мозга и кровеносных сосудов.

Ученые также проверили уровень воздействия шума в местах постоянного проживания участников. По результатам сканирования была определена активность миндалевидного тела — области мозга, играющей роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях.