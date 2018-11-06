Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крики не услышали: что происходило ночью в полиции с дознавателем
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Татьяна Васильева подарила квартиру 2-летней внучке
Алла Пугачева затмила всех на премьере в театре Олега Меньшикова
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве: честный ответ вратаря
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Судьба насильников дознавательницы: что ждет извергов-полицейских
Ефремов уехал на Украину, грубо критикуя РФ
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот
Багаж Аленичева не помог: «Анжи» обыграл «Енисей» в матче жизни
Красивая жизнь тирана султана Сулеймана
Ксения Собчак отметила 37-й день рождения в Будапеште
“Мы делаем все”: Известно состояние госпитализированной Воробей
Поргина поведала о планах после смерти Караченцова
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
09:46 (мск), источник: РИА Новости

Около 20 белых медведей с детенышами «окружили» село на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Группа белых медведей с детенышами бродит у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда и иногда из любопытства заходит в населенный пункт, сообщила РИА Новости уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у села отмечается скопление белых медведей — это и взрослые, и детеныши. Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства. Группа “Медвежий патруль” выезжает и отпугивает их из шумовых устройств», — отметила собеседница.

По ее словам, из-за изменения климата сейчас ледовый покров устанавливается позже. Из года в год даты образования ледового поля варьируются, в прошлом году медведи также в это время бродили у села.

Новость
В Башкирии попал на видео медвежонок, ворующий мед у пчел

Как рассказала РИА Новости руководитель «Медвежьего патруля» села Рыркайпий Татьяна Миненко, сейчас у села отмечено около 20 этих хищников. «В прошлом году медведи также собирались в этом районе в ожидании льдов, тогда их было поменьше», — сказала она.

Помимо того, что медведей отпугивают от населенного пункта, им организуют кормовые точки, чтобы они не приближались к жилью.

«Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят. Одна из точек — примерно в километре от села, так нам проще присматривать за этими хищниками», — сказала Миненко.

Она отметила, что медведи ждут, когда пойдет шуга, лед. В это время они питаются моржами, в том числе погибшими, на берегу. Когда ледовое поле установится, звери с уверенностью уходят в море и там добывают нерп.

Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района находится на берегу Северного Ледовитого океана, недалеко от городского поселения Мыс Шмидта. В переводе с чукотского языка «Рыркайпын» означает «моржовый запор», или «участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам», что объясняется большим количеством моржей на неподалеку расположенном лежбище у побережья Чукотского моря.

 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона
Раскрыта опасность шума для сосудов и сердца
Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса
Назван самый загрязненный город Европы
Черчесов назвал список игроков на матчи с Германией и Швецией
Израиль заявил о готовности атаковать сирийские С-300
Спорт
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Армейские внедорожники: гражданским тут не место Современные внедорожники «в погонах» вернулись к тому, с чего и начинали почти восемьдесят лет назад — к выполнению своих служебных обязанностей
Кино
15 пронзительных цитат великой Вивьен Ли: к 105-летию актрисы Не раз названная величайшей актрисой всех времен, единственная и неповторимая Скарлетт О'Хара — Вивьен Ли блистала как на экране, так и в жизни. Вспоминаем ее самые яркие высказывания — о жизни, карьере и красоте
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Сколько россияне переплачивают за жилье
Дети
Анастасия Волочкова показала фото дочки с отцом 13-летняя Ариадна проводит каникулы с папой
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь