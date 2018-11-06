Около 20 белых медведей с детенышами «окружили» село на Чукотке

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у села отмечается скопление белых медведей — это и взрослые, и детеныши. Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства. Группа “Медвежий патруль” выезжает и отпугивает их из шумовых устройств», — отметила собеседница.

По ее словам, из-за изменения климата сейчас ледовый покров устанавливается позже. Из года в год даты образования ледового поля варьируются, в прошлом году медведи также в это время бродили у села.

Как рассказала РИА Новости руководитель «Медвежьего патруля» села Рыркайпий Татьяна Миненко, сейчас у села отмечено около 20 этих хищников. «В прошлом году медведи также собирались в этом районе в ожидании льдов, тогда их было поменьше», — сказала она.

Помимо того, что медведей отпугивают от населенного пункта, им организуют кормовые точки, чтобы они не приближались к жилью.

«Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят. Одна из точек — примерно в километре от села, так нам проще присматривать за этими хищниками», — сказала Миненко.

Она отметила, что медведи ждут, когда пойдет шуга, лед. В это время они питаются моржами, в том числе погибшими, на берегу. Когда ледовое поле установится, звери с уверенностью уходят в море и там добывают нерп.