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10:19 (мск), источник: Газета.Ру

Машины и квартиры: сколько зарабатывает чиновница-чемпионка

Полтора миллиона рублей заработала за 2017 год глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Кроме того, она владеет двумя автомобилями — «Ладой» и Mercedes-Benz ML 350. Чиновница ранее заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, а родителей «никто не просил рожать». По словам самой Глацких, она хотела объяснить, что за развитие детей в первую очередь должны отвечать родители.

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Источник: Газета.Ру

Доходы директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких за 2017 год составили более 1,5 млн рублей. Ранее чиновница стала виновницей скандала, заявив, что «государство ничего не должно молодежи». О доходах Глацких стало известно из декларации на сайте регионального правительства.

Точный размер задекларированного дохода чиновницы составил 1 525 442 рубля. Кроме того, Глацких владеет двумя автомобилями — внедорожниками Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

В собственности чиновницы также находятся два земельных участка совокупной площадью около 1500 кв. метров, квартира площадью 116 кв. метров и гараж.

При этом в 2016 году, согласно декларации, Ольга Глацких заработала 4,25 млн рублей, сообщает НСН.

Напомним, ранее директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно в принципе» детям и молодым людям. Эти слова она произнесла на встрече с детьми в Кировграде, во время разговора о площадках для развития талантливых юношей и девушек региона.

Чиновница подчеркнула, что «детям должны их родители», которых «государство не просило рожать, если идти от истоков». Она добавила, что все знают свои права, но все забыли про свои обязанности.

Глацких также отметила, что необходимо «совмещать возможности, которые дает государство, и возможности, которые [дети] изыскивают сами либо совместно с родителями». Она добавила, что у чиновников «трехкопеечные зарплаты».

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Вскоре после этого Глацких объяснила свои слова о том, что «государство ничего не должно» молодежи. Она заявила, что фраза была вырвана из контекста и ее смысл был искажен.

«Клевета. Фраза вырвана, и содержание разговора перевернуто», — заявила Глацких.

Она добавила, что речь шла о том, что родители являются залогом хорошего развития молодежи и должны финансировать своих детей, а государство играет при этом вспомогательную роль.

Кроме того, она извинилась за свои слова. При этом Глацких добавила, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Ольги Глацких о государственной политике в отношении детей и молодежи некорректным и выразил намерение обсудить с ней данный эпизод.

«Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», — написал губернатор в своем инстаграме. Он добавил, что не согласен со словами Глацких и считает, что у государства есть социальные обязательства перед всеми своими гражданами.

Как сообщает ФАН, в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) оказались «удивлены высказыванием директора» и посчитали заявление чиновницы «крайне некорректным».

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Пресс-служба ведомства подчеркнула, что государство должно всегда заботиться о гражданах и обеспечивать соблюдение их прав, выполняя социальные обязательства. В Росмолодежи добавили, что государство прежде всего заинтересовано в росте рождаемости. Под самореализацией, отметили в ведомстве, многие россияне подразумевают не только карьерный рост, предпринимательские успехи и получение образование, но также и «осознанное родительство».

Ольга Глацких возглавила Департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. 29-летняя чиновница является также олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях. В 2003 году гимнастка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Ризе, в 2005-м — на чемпионате мира в Баку. В 2004 году она принесла России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах.

Кроме того, Глацких была награждена Орденом Дружбы, золотой медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», медалью «За самоотверженный труд на благо России» и Орденом Петра Великого I-й степени за высокие спортивные результаты в Афинах на XXXVIII Олимпийских играх.

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