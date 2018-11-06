Машины и квартиры: сколько зарабатывает чиновница-чемпионка
Полтора миллиона рублей заработала за 2017 год глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Кроме того, она владеет двумя автомобилями — «Ладой» и
Полтора миллиона рублей заработала за 2017 год глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Кроме того, она владеет двумя автомобилями — «Ладой» и
Доходы директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких за 2017 год составили более 1,5 млн рублей. Ранее чиновница стала виновницей скандала, заявив, что «государство ничего не должно молодежи». О доходах Глацких стало известно из декларации на сайте регионального правительства.
Точный размер задекларированного дохода чиновницы составил 1 525 442 рубля. Кроме того, Глацких владеет двумя автомобилями — внедорожниками
При этом в 2016 году, согласно декларации, Ольга Глацких заработала 4,25 млн рублей, сообщает НСН.
Напомним, ранее директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно в принципе» детям и молодым людям. Эти слова она произнесла на встрече с детьми в Кировграде, во время разговора о площадках для развития талантливых юношей и девушек региона.
Глацких также отметила, что необходимо «совмещать возможности, которые дает государство, и возможности, которые [дети] изыскивают сами либо совместно с родителями». Она добавила, что у чиновников «трехкопеечные зарплаты».
Вскоре после этого Глацких объяснила свои слова о том, что «государство ничего не должно» молодежи. Она заявила, что фраза была вырвана из контекста и ее смысл был искажен.
«Клевета. Фраза вырвана, и содержание разговора перевернуто», — заявила Глацких.
Кроме того, она извинилась за свои слова. При этом Глацких добавила, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Ольги Глацких о государственной политике в отношении детей и молодежи некорректным и выразил намерение обсудить с ней данный эпизод.
Как сообщает ФАН, в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) оказались «удивлены высказыванием директора» и посчитали заявление чиновницы «крайне некорректным».
Ольга Глацких возглавила Департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. 29-летняя чиновница является также олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях. В 2003 году гимнастка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Ризе, в 2005-м — на чемпионате мира в Баку. В 2004 году она принесла России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах.
Кроме того, Глацких была награждена Орденом Дружбы, золотой медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», медалью «За самоотверженный труд на благо России» и Орденом Петра Великого