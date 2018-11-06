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11:47 (мск), источник: Daily Storm

«Мы биомасса»: Шнуров в стихах прокомментировал заявление Глацких о молодежи

Певец назвал чиновницу «вещей Ольгой».

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Источник: РИА "Новости"

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких стихотворение, в котором прокомментировал высказывание чиновницы о том, что «государство ничего не должно» молодежи и «не просило их рожать». Свое творчество певец опубликовал в Instagram.

То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно — и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все — я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки.

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий —

Без нас бы государству было ***** [лучше].

Так солист «Ленинграда» высказал свое мнение о высказывании директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, сделанному 5 ноября. На вопрос о поддержке детских проектов муниципальными властями она ответила, что государство ничего не должно подрастающему поколению и молодые люди должны сами искать возможности для своего развития. Кроме того, Глацких отметила, что организация мероприятий для молодежи «обходится недешево», а зарплаты у ее коллег «трехкопеечные».

Позднее чиновница попыталась объясниться, заявив, что не говорила фразы о ненужности молодежи. По ее словам, нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких также пояснила, что смысл сказанного ею заключался в том, что семья и родители — это залог хорошего развития подрастающего поколения, а государство выступает в этом случае в роли помощника.

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