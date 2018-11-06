«Мы биомасса»: Шнуров в стихах прокомментировал заявление Глацких о молодежи
Певец назвал чиновницу «вещей Ольгой».
Певец назвал чиновницу «вещей Ольгой».
Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких стихотворение, в котором прокомментировал высказывание чиновницы о том, что «государство ничего не должно» молодежи и «не просило их рожать». Свое творчество певец опубликовал в Instagram.
То пот течет или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно — и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все — я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему
Но в этом виноваты наши предки.
Так неожиданно. А как? Сюрприз же.
Мой комментарий точный, а не едкий —
Без нас бы государству было ***** [лучше].
Так солист «Ленинграда» высказал свое мнение о высказывании директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, сделанному 5 ноября. На вопрос о поддержке детских проектов муниципальными властями она ответила, что государство ничего не должно подрастающему поколению и молодые люди должны сами искать возможности для своего развития. Кроме того, Глацких отметила, что организация мероприятий для молодежи «обходится недешево», а зарплаты у ее коллег «трехкопеечные».
Позднее чиновница попыталась объясниться, заявив, что не говорила фразы о ненужности молодежи. По ее словам, нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких также пояснила, что смысл сказанного ею заключался в том, что семья и родители — это залог хорошего развития подрастающего поколения, а государство выступает в этом случае в роли помощника.