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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Большинство россиян высказались за возрождение комсомола

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Комсомол, распущенный четверть века назад, в настоящее время воспринимается россиянами положительно; большинство считает, что современной России нужна аналогичная организация, следует из опроса ВЦИОМ.

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Источник: РИА "Новости"

«В основном россияне положительно относятся к деятельности комсомола (75%), такое мнение выражают преимущественно люди в возрасте 45−59 лет (85%) и старше 60 лет (90%). Знают о комсомоле не понаслышке 85% респондентов старше 40 лет (знающих о ВЛКСМ) — они ответили интервьюерам ВЦИОМ, что были комсомольцами», — говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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При этом среди молодых людей 18−24 лет преобладающего мнения по отношению к комсомолу нет: 37% относятся скорее положительно, 38% безразлично, 22% затрудняются ответить.

Уровень информированности населения о существовании ВЛКСМ очень высокий — 95%, сообщается в исследовании, однако глубина информированности варьируется в зависимости от возрастной группы, к которой принадлежит респондент.

«Хорошо знают о комсомольской организации россияне старше 45 лет (96−97%). Молодежь до 24 лет (65%), напротив, что-то слышала о комсомоле, но не в курсе подробностей», — отмечается в сообщении.

«Слова “ВЛКСМ” и “комсомол” вызывают у россиян преимущественно положительные ассоциации (10%), связанные с молодостью и юностью (9%), молодежью (8%), порядком и дисциплиной (7%), стройками и стройотрядами (7%), патриотизмом (6%), дружбой и сплоченностью (5%), нравственностью, честностью и порядочностью (5%)», — сообщается в исследовании.

Большинство наших сограждан (80%) так или иначе сходятся во мнении, что в современной России нужна молодежная организация, похожая на комсомол — твердую убежденность в этом вопросе высказали 34% респондента, 46% ответили, что такая организация «скорее нужна». Противоположного мнения придерживаются 17% ответивших.
ВЦИОМ

Также подавляющее большинство россиян (88%) убеждено в необходимости вовлечения молодежи в политическую и общественную жизнь страны.

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