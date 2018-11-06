Большинство россиян высказались за возрождение комсомола

Источник: РИА "Новости"

«В основном россияне положительно относятся к деятельности комсомола (75%), такое мнение выражают преимущественно люди в возрасте 45−59 лет (85%) и старше 60 лет (90%). Знают о комсомоле не понаслышке 85% респондентов старше 40 лет (знающих о ВЛКСМ) — они ответили интервьюерам ВЦИОМ, что были комсомольцами», — говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Новость Россияне не включили праздник 4 ноября в список главных символов объединения

При этом среди молодых людей 18−24 лет преобладающего мнения по отношению к комсомолу нет: 37% относятся скорее положительно, 38% безразлично, 22% затрудняются ответить.

Уровень информированности населения о существовании ВЛКСМ очень высокий — 95%, сообщается в исследовании, однако глубина информированности варьируется в зависимости от возрастной группы, к которой принадлежит респондент.

«Хорошо знают о комсомольской организации россияне старше 45 лет (96−97%). Молодежь до 24 лет (65%), напротив, что-то слышала о комсомоле, но не в курсе подробностей», — отмечается в сообщении.

«Слова “ВЛКСМ” и “комсомол” вызывают у россиян преимущественно положительные ассоциации (10%), связанные с молодостью и юностью (9%), молодежью (8%), порядком и дисциплиной (7%), стройками и стройотрядами (7%), патриотизмом (6%), дружбой и сплоченностью (5%), нравственностью, честностью и порядочностью (5%)», — сообщается в исследовании.

Большинство наших сограждан (80%) так или иначе сходятся во мнении, что в современной России нужна молодежная организация, похожая на комсомол — твердую убежденность в этом вопросе высказали 34% респондента, 46% ответили, что такая организация «скорее нужна». Противоположного мнения придерживаются 17% ответивших. ВЦИОМ