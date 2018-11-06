Фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение

Прокат фильма в России должен был стартовать 1 ноября, но компания-прокатчик вовремя не предоставила качественную копию картины в Госфильмофонд.

Фильм ["Хантер Киллер"] когда пройдет все необходимые процедуры, получит прокатное удостоверение. Это банальное скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа. Владимир Мединский министр культуры РФ

По его словам, «это такое кино, как будто оно родилось во времена холодной войны, кино, которое непонятно зачем сняли по книгам, которые непонятно зачем написали».

Наш отдел сейчас отсмотрел его, никаких нарушений закона нет. Комментировать бездарный сценарий и глупость идеи — это не задача Министерства культуры. Владимир Мединский министр культуры РФ

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История вопроса

Боевик «Хантер Киллер» — это история экипажа американской субмарины, который пытается предотвратить Третью мировую войну. По сценарию субмарина участвует в операции по спасению российского президента, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками.

Ранее фильм был запрещен на территории Украины: министерство культуры страны ссылалось на «Закон Украины о кинематографии», запрещающий прокат на территории Украины фильмов, в которых демонстрируется мощь российской армии.

Как ранее сообщил журнал «Бюллетень кинопрокатчика», компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания 1 ноября 2018 года сеансы фильма «Хантер Киллер». Уточнялось, что «лента до сих пор не получила прокатное удостоверение, а без него публичная демонстрация фильма на территории России незаконна».

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В письме дистрибьютера, текст которого приводит издание, говорится, что «все материалы и документы [по фильму] были сданы заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца», однако компания до сих пор не получила ответа от Минкультуры о выдаче прокатного удостоверения.

«В течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако сделать это не удалось. Сотрудники Министерства культуры отвечали, что прокатное удостоверение находится на подписании», — говорится в сообщении.