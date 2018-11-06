Фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Американский фильм Донована Марша «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение, сообщил ТАСС в ходе поездки в Севастополь министр культуры РФ Владимир Мединский.
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Американский фильм Донована Марша «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение, сообщил ТАСС в ходе поездки в Севастополь министр культуры РФ Владимир Мединский.
Прокат фильма в России должен был стартовать 1 ноября, но
Фильм ["Хантер Киллер"] когда пройдет все необходимые процедуры, получит прокатное удостоверение. Это банальное скучное и предельно глупое кино. Если
кто-тоего посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа.
По его словам, «это такое кино, как будто оно родилось во времена холодной войны, кино, которое непонятно зачем сняли по книгам, которые непонятно зачем написали».
Наш отдел сейчас отсмотрел его, никаких нарушений закона нет. Комментировать бездарный сценарий и глупость идеи — это не задача Министерства культуры.
Боевик «Хантер Киллер» — это история экипажа американской субмарины, который пытается предотвратить Третью мировую войну. По сценарию субмарина участвует в операции по спасению российского президента, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками.
В картине, помимо голливудских актеров Олдмана и Батлера, задействованы и российские актеры: Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.
Как ранее сообщил журнал «Бюллетень кинопрокатчика», компания Megogo Distribution разослала
В письме дистрибьютера, текст которого приводит издание, говорится, что «все материалы и документы [по фильму] были сданы заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца», однако компания до сих пор не получила ответа от Минкультуры о выдаче прокатного удостоверения.
«В течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако сделать это не удалось. Сотрудники Министерства культуры отвечали, что прокатное удостоверение находится на подписании», — говорится в сообщении.
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