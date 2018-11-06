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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами

До половины всех проживающих в Лондоне российских экспатов работают на спецслужбы России. Об этом говорится в докладе Общества Генри Джексона (Henry Jackson Society) при Кембриджском университете.

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Источник: AP 2018

Автор документа профессор Эндрю Фоксолл получил данные на основе бесед с источниками в разведсообществе Великобритании, а также с диссидентами или перебежчиками. По его данным, российские шпионские службы в 52 раза превосходят британские, в целом же в Соединенном Королевстве работает около 200 оперативников российской разведки, которые руководят еще 500 агентами спецслужб. При этом на разведку работает около половины дипломатов посольства России, отмечает он.

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Утверждается, что из предположительно 150 тысяч российских экспатов в Лондоне до половины — 75 тысяч — могут являться информаторами Федеральной службы безопасности, Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ) или Службы внешней разведки. «Судя по беседам с экспатами или переводчиками, примерно половина всех русских — информаторы. Это свидетельствует о высоком уровне паранойи в лондонском русском коммьюнити», — отмечает автор доклада.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си», источники, близкие к британскому разведсообществу, склонны не доверять приведенным данным. «Озвученные цифры вызывают желание относиться к этой информации с большой осторожностью», — пояснил один из собеседников.

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Легенда о шпиле

В частности, странным выглядит и упоминание 150 тысяч россиян в Лондоне. Отмечается, что такую оценку СМИ давали в 2014 году. В то же время в 2016-м Национальная статистическая служба оценивала число россиян во всей стране в 66 тысяч.

В конце сентября министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал в скором времени покончить с сетью агентов ГРУ на своей территории.

В марте британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения отрицает.

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