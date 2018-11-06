Первый официальный портрет Ким Чен Ына представлен в КНДР

Портрет продемонстрировали по северокорейскому телевидению во время государственного визита в КНДР председателя государственного совета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля. На кадрах видны два портрета: на одном из них изображен лидер Кубы, а на другом — Ким Чен Ын. Северокорейский лидер на портрете одет в европейский костюм с галстуком, он улыбается, его взгляд направлен чуть влево.

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Этот портрет стал первым официальным живописным изображением Ким Чен Ына, ранее он появлялся только на фотографиях, отмечается в сообщении. В то же время, обращает внимание BBC News, портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира висят в каждом здании в Северной Корее.

С 2011 года, когда Ким Чен Ын пришел к власти, он сохранял образ последователя и ученика двух предыдущих лидеров КНДР, но не равного им. В настоящее время его роль стала постепенно меняться, отмечает BBC News.

Аналитик специализирующегося на Северной Корее издания NK News Оливер Хотхэм сказал британским журналистам, что стилистически портрет очень напоминает изображения бывших лидеров КНДР, и северокорейцы «определенно поймут символизм» этого изображения.

То, что портрет Ким Чен Ына выглядит именно так — это явный намек на то, что режим, возможно, начинает предпринимать шаги по развитию культа личности Ким Чен Ына. Оливер Хотхэм Аналитик специализирующегося на Северной Корее издания NK News

Пока неясно, как именно Пхеньян распорядится этим портретом в будущем, и будут ли его публично демонстрировать регулярно, отмечает Би-би-си.

М. Диас-Канель вместе с супругой Лис Куэста прибыл в КНДР в воскресенье, его визит продлится до вторника. В ходе визита М. Диас-Канель встретился с Ким Чен Ыном. По данным северокорейских СМИ, они обсудили сотрудничество в сфере экономики и науки. Это первых визит лидера Кубы в КНДР с 1986 года, когда в Пхеньяне побывал Фидель Кастро.

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