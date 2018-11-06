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13:30 (мск), источник: Mail Новости

Драка альпак попала в интернет (видео)

Просто им стало скучно.

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В Сети появилось увлекательное видео, сделанное одним из посетителей Центра дружбы животных, что находится в развлекательном комплексе Ikutopia Shoku Hana в японском городе Ниигата.

Главными героями ролика стали местные альпаки. Двое из них от скуки решили устроить небольшую драку и сцепились своими длинными шеями. Другие альпаки с большим интересом наблюдали за боем, хотя вмешиваться в этот процесс они явно не собирались.

Драка продолжалась недолго: разнимать драчунов пришли сотрудники центра, и вскоре альпаки вернулись к своему обычному ритму жизни.

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