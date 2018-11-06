警戒し過ぎてフリーズするアルパカ pic.twitter.com/XvdIISkaec— ちまちゃん (@nn930310) 3 ноября 2018 г.
Драка альпак попала в интернет (видео)
Просто им стало скучно.
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В Сети появилось увлекательное видео, сделанное одним из посетителей Центра дружбы животных, что находится в развлекательном комплексе Ikutopia Shoku Hana в японском городе Ниигата.
警戒し過ぎてフリーズするアルパカ pic.twitter.com/XvdIISkaec— ちまちゃん (@nn930310) 3 ноября 2018 г.
Главными героями ролика стали местные альпаки. Двое из них от скуки решили устроить небольшую драку и сцепились своими длинными шеями. Другие альпаки с большим интересом наблюдали за боем, хотя вмешиваться в этот процесс они явно не собирались.
ケンカを再開したいんだけどまた飼育員に怒られるのヤだから周囲を警戒するアルパカ pic.twitter.com/eKip9UErD7— ちまちゃん (@nn930310) 3 ноября 2018 г.
Драка продолжалась недолго: разнимать драчунов пришли сотрудники центра, и вскоре альпаки вернулись к своему обычному ритму жизни.
飼育員に怒られるアルパカ pic.twitter.com/W9dBmOwuXG— ちまちゃん (@nn930310) 3 ноября 2018 г.
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