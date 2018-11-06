Автор ролика с карабкающимся по склону медвежонком ответил обозленным зрителям

Оператор Дмитрий Кедров в разговоре с TJ рассказал, что коптер, с которого велась съемка, не напугал животное.

По словам Кедрова, ролик был снят летом на магаданском побережье Охотского моря. Мужчина, много лет увлекающийся съемками дикой природы, добрался туда самолетом из Москвы, а затем на лодке. Оператор утверждает, что снимал животных издалека, а затем уже на стадии обработки приблизил нужный участок кадра.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DjYH7D3sWFg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кедров заявил, что медвежонок не раз падал со склона еще до того, как его мать услышала коптер. «Это обычная жизнь животных. Мы ее наблюдали неоднократно. В злобной реакции некоторых зрителей ничего, кроме некомпетентности, нет», — отметил он. Кедров заметил, что старается учитывать реакцию животных на «жужжащий летающий предмет» при проведении съемки.

Ранее пользователи сети раскритиковали оператора за безответственность. Они предположили, что медвежонок падал из-за испуга, вызванного летающим неподалеку дроном.

Видео получило широкую популярность после того, как им поделился канал ViralHog. После объяснений Кедрова число лайкнувших видео приблизилось к количеству людей, которым видео не понравилось.