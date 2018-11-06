Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пластическая хирургия: за и против купирования ушей и хвостов
Скотч все исправит: ремонтируем транспорт клейкой лентой
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь
Назван самый грязный город Европы
Сейшелы и МальдивыГде в России можно найти пейзажи, как две капли воды похожие на зарубежные курорты?
Сестра дознавательницы из Уфы: К ней точно не приставали
Командира расстрелянных бойцов ОМОН приговорили
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой»
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Депутат РФ предложил отменить пенсию по старости
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства
ВОР, ХАМ и Москва: странные автомобильные номера
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Как уменьшить налог на недвижимость?
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
14Умер Николай Караченцов
14:29 (мск), источник: Ведомости

Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс на выставке в Китае представил проект унитаза, работающего без воды и не требующего подключения к канализации, сообщает агентство Reuters. Представленное устройство предполагает переработку отходов в удобрение при помощи химикатов.

Наверх
Источник: Reuters

По словам Гейтса, работа над проектом заняла годы и сейчас он готов к выходу на рынок. Концепцию вскоре планируется передать производителям, сказал Гейтс.

В беседе с Reuters Гейтс сравнил переход от традиционных туалетов к моделям, не использующим воду, с развитием техники в середине 1970-х гг., когда была создана Microsoft. По его мнению, способ химической утилизации отходов будет распространяться среди домохозяйств так же, как в свое время компьютеры, превратившиеся из гигантских машин в автономные устройства.

Новость
Представлен самый необычный гаджет для туалета

Благотворительный фонд, созданный Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой, за семь лет инвестировал $200 млн в исследовательские проекты, разрабатывающие способы утилизации человеческих отходов в воду или удобрения, пишет Bloomberg. По оценке фонда, плохая санитария ежегодно приводит к смерти 500 000 детей в возрасте до пяти лет и требует дополнительных затрат на здравоохранение в размере $233 млрд в год. Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения санитарных условий в мире, Гейтс принес на презентацию туалета банку, в которой, по его словам, «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают инфекционные заболевания) и 100 000 яиц паразитического червя».

Американский Forbes в 2018 г. оценил состояние Гейтса в $90 млрд. Бизнесмен занимает второе место в списке богатейших людей мира. Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший частный благотворительный фонд в мире.

 Как правительство будет регулировать цены на бензин
«Ростелеком» повышает тарифы на интернет
Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона
Автор видео с ползущим по склону медвежонком ответил зрителям
В Берлине 80-летний пенсионер зарубил топором дикого кабана
Драка альпак попала в интернет (видео)
Монету в честь встречи Трампа и Путина отчеканили с опечатками
«Можешь не возвращать». Каким странам Россия простила долги
Уральскую чиновницу отстранили от должности за слова о молодежи
Спорт
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с "Кайратом". Похоже, его игровая карьера заканчивается
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Одно из самых долгоиграющих ТВ-шоу продлили еще на пять лет Развлекательное шоу «Колесо Фортуны» идет на ТВ с 1975 года
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Сколько россияне переплачивают за жилье
Горячие темы на «Детях»
Государство не просило вас рожать 503
Если муж старше. 319
Образование в школах 267
Результаты поэтического конкурса №8. 204
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь