Пейзажи Кабардино-Балкарии
Изумрудные озера, водопады и, конечно, горы. Рассказываем, на что обязательно стоит посмотреть в одном из самых живописных регионов Северного Кавказа.
Изумрудные озера, водопады и, конечно, горы. Рассказываем, на что обязательно стоит посмотреть в одном из самых живописных регионов Северного Кавказа.
Озеро Гийбашкель находится в Черекском ущелье выше 3000 метров над уровнем моря. Дорога к нему начинается от села Верхняя Балкария. До кошар местных жителей можно доехать на внедорожнике, хотя некоторые умудряются и на отечественной «семерке». Дальше — только пешком, около 6 км по долине реки Тайнашки.
Для неподготовленных тропа будет сложной, так как ближе к озеру начинается подъем и «сыпучка». Но преодолевший все препятствия не пожалеет об этом: Гийбашкель можно смело назвать жемчужиной
Водопад Терскол, один из самых красивых в Приэльбрусье, находится в одноименном ущелье. К нему ведет довольно легкий пеший маршрут: около 5 км прогулочным шагом по живописным альпийским лугам — и слева открывается вид,
Ущелье реки Шхельды
Шадхурей — уникальные карстовые озера неизвестной глубины с удивительным цветом воды, отдаленно напоминающие известные Голубые озера в той же
Озеро Гижгит, или Былымское, на самом деле бывшее хранилище остатков металлургического производства Тырныаузского
Название плато Канжол переводится с тюркского как «кровавая дорога». С него открывается один из лучших видов на Эльбрус. А какая тишина вокруг! Добраться можно и на легковой машине, но лучше все же на внедорожнике. Грунтовой дорога начинается от села Кенделен. Сюда хорошо приезжать с ночевкой — идеальное место для наблюдения за звездами.
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