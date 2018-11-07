Пейзажи Кабардино-Балкарии

В долине реки Тайнашки

Озеро Гийбашкель находится в Черекском ущелье выше 3000 метров над уровнем моря. Дорога к нему начинается от села Верхняя Балкария. До кошар местных жителей можно доехать на внедорожнике, хотя некоторые умудряются и на отечественной «семерке». Дальше — только пешком, около 6 км по долине реки Тайнашки.

Пейзаж необычный, будто из «Властелина колец». Встречаются и мирно пасущиеся лошади, и дикие яки, и парящие над головой орлы.

Для неподготовленных тропа будет сложной, так как ближе к озеру начинается подъем и «сыпучка». Но преодолевший все препятствия не пожалеет об этом: Гийбашкель можно смело назвать жемчужиной Кабардино-Балкарии. Приезжать сюда лучше с ночевкой, за один день преодолеть весь путь сложно.

Озеро Гийбашкель в Черкеском ущелье

Водопад Терскол, один из самых красивых в Приэльбрусье, находится в одноименном ущелье. К нему ведет довольно легкий пеший маршрут: около 5 км прогулочным шагом по живописным альпийским лугам — и слева открывается вид, чем-то напоминающий Исландию. А если подняться к водопаду, можно увидеть и двуглавую гору Ушбу.

Водопад Терскол

Ущелье реки Шхельды по-настоящему сказочное ущелье. Если дойти до поляны, можно полюбоваться видом на одноименную гору и пик Кавказ, отдаленно напоминающий спящего дракона. Тропа начинается от альплагеря и довольно несложная. Ущелье находится в пограничной зоне, без паспорта сюда не пустят, а чтобы дойти до ледника, нужен и пропуск — совсем недалеко граница в Грузией. Ледник Шхельда частично завален. Более 100 лет назад здесь произошел обвал, и теперь эти огромные камни — напоминание, насколько опасны и суровы бывают горы. Подходить слишком близко к леднику не стоит, время от времени вниз срываются булыжники.

Ущелье реки Шхельды

Ущелье Шхельды

Еще один вид на ущелье Шхельды

Шадхурей — уникальные карстовые озера неизвестной глубины с удивительным цветом воды, отдаленно напоминающие известные Голубые озера в той же Кабардино-Балкарии. Только тут нет толп туристов. Виды впечатляют. Так, что одно из этих озер выбрали для эпизода советского фильма «Земля Санникова».

На озерах Шадхурей

Озеро Гижгит, или Былымское, на самом деле бывшее хранилище остатков металлургического производства Тырныаузского вольфрама-молибденового комбината. Озеро впечатляет крутыми берегами и изумрудным цветом воды и в последние годы благодаря Instagram стало популярным местом для фотосессий. Тем более добраться сюда, в Баксанское ущелье выше села Былым, несложно.

Изумрудное Былымское озеро

Название плато Канжол переводится с тюркского как «кровавая дорога». С него открывается один из лучших видов на Эльбрус. А какая тишина вокруг! Добраться можно и на легковой машине, но лучше все же на внедорожнике. Грунтовой дорога начинается от села Кенделен. Сюда хорошо приезжать с ночевкой — идеальное место для наблюдения за звездами.

Плато Канжол

В ущельях Уштулу, недалеко от нарзанного источника, река пробила в камне туннель. Местные жители называют это место «Стиралка»