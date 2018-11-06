Фареры: как выглядят самые суровые и необычные острова Европы (фото)
Жизнь тут нелегкая, но пейзажи сказочные.
Жизнь тут нелегкая, но пейзажи сказочные.
Между Норвегией и Исландией на
Фареры входят в состав Дании, но обладают практически полной автономией и не являются частью Евросоюза. Здесь есть свои деньги — фарерские кроны и свой собственный язык.
Общая площадь Фарерских островов (их свыше 20) равна 1,4 тысячи квадратных километров, большинство из островов не заселены.
На Фарерах довольно суровый климат: ветрено, сыро и облачно. Штормы и бури, которые способны сметать все на своем пути, здесь обычное явление, а вот солнечных и теплых дней в году не так уж и много. Несмотря на такие неприятные условия, на Фарерских островах проживают около 50 тысяч человек.
Главным и самым большим населенным пунктом на архипелаге является столица Торсхавн — здесь живет около 13 тысяч человек. Здесь очень низкий уровень преступности, бесплатный проезд в общественном транспорте, удивительная архитектура и всего три светофора.
Фарерские острова в переводе означают «овечьи острова» — животных тут в десятки раз больше, чем людей. Хотя погодные условия в этом крае достаточно суровые, пейзажи здесь просто фантастические.
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