Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что происходило на самом деле ночью в полиции с дознавателем
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Мария Порошина улетела в отпуск перед родами
Депутат РФ предложил отменить пенсию по старости
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Сейшелы и МальдивыГде в России можно найти пейзажи, как две капли воды похожие на зарубежные курорты?
Сестра дознавательницы из Уфы: К ней точно не приставали
Командира расстрелянных бойцов ОМОН приговорили
Биодобавки уничтожили мужчине печень
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Депутат РФ предложил отменить пенсию по старости
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
У легендарного КАМАЗ-5320 появится крутой преемник
9 «уродливых» автомобилей: история появления
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Назван самый грязный город Европы
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Наводнение на Кубани
15:53 (мск), источник: Mail Новости

Фареры: как выглядят самые суровые и необычные острова Европы (фото)

Жизнь тут нелегкая, но пейзажи сказочные.

Наверх

Между Норвегией и Исландией на северо-востоке Атлантического океана в Норвежском море находятся Фарерские острова. Пожалуй, это самое удивительное и необычное место в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Фареры входят в состав Дании, но обладают практически полной автономией и не являются частью Евросоюза. Здесь есть свои деньги — фарерские кроны и свой собственный язык.

Во время загрузки произошла ошибка.

Общая площадь Фарерских островов (их свыше 20) равна 1,4 тысячи квадратных километров, большинство из островов не заселены.

На Фарерах довольно суровый климат: ветрено, сыро и облачно. Штормы и бури, которые способны сметать все на своем пути, здесь обычное явление, а вот солнечных и теплых дней в году не так уж и много. Несмотря на такие неприятные условия, на Фарерских островах проживают около 50 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Главным и самым большим населенным пунктом на архипелаге является столица Торсхавн — здесь живет около 13 тысяч человек. Здесь очень низкий уровень преступности, бесплатный проезд в общественном транспорте, удивительная архитектура и всего три светофора.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Фарерские острова в переводе означают «овечьи острова» — животных тут в десятки раз больше, чем людей. Хотя погодные условия в этом крае достаточно суровые, пейзажи здесь просто фантастические.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона
Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды
Автор ролика с карабкающимся медвежонком ответил зрителям
Драка альпак попала в интернет (видео)
Точка кипения. Куда исчезли якудза после жестокого разгрома
Каким странам РФ простила самые крупные задолженности и почему
Уральскую чиновницу отстранили от должности за слова о молодежи
Спорт
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с "Кайратом". Похоже, его игровая карьера заканчивается
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Известный темнокожий актер стал самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты (фото)
Горячие темы на «Детях»
Государство не просило вас рожать 524
Если муж старше. 362
Образование в школах 297
Результаты поэтического конкурса №8. 261
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь