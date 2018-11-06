В почтовое обращение вышла марка с панорамой Крымского моста

«На почтовой марке изображена панорама Крымского моста. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Керчи республики Крым», — говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.