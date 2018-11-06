Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Арест обжалован: полицейские из Уфы избежали заключения
У легендарного КАМАЗ-5320 появится крутой преемник
Школьник из Подмосковья спас жизнь тонувшей в бассейне девочке
Известный темнокожий актер стал самым красивым мужчиной планеты
Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Сейшелы и МальдивыГде в России можно найти пейзажи, как две капли воды похожие на зарубежные курорты?
Сестра дознавательницы из Уфы: К ней точно не приставали
Командира расстрелянных бойцов ОМОН приговорили
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
У легендарного КАМАЗ-5320 появится крутой преемник
9 «уродливых» автомобилей: история появления
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
16:29 (мск), источник: Mail Новости

Дикий лебедь бросил стаю и вернулся к своему спасителю

Эти двое теперь неразлучны.

Наверх

Трогательная история произошла в конце октября в британском городе Сент-Айвс в графстве Кембриджшир. Работник местной гавани 39-летний Роб Адамс снова встретился со своим необычным другом — лебедем по кличке Сидни, которого он спас несколько месяцев назад.

Роб рассказал журналистам, что нашел птенца полумертвым. Его бросила мать, и он был сильно ранен. Мужчина не смог оставить малыша на произвол судьбы и забрал к себе домой.

В течение нескольких месяцев он кормил лебедя специальной едой, лечил и ухаживал за ним. За это время они стали неразлучны, но когда Сидни поправился и стал достаточно взрослым, чтобы самостоятельно себя прокормить, Роб решил передать его в RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения), чтобы лебедь вернулся в дикую природу и продолжил полноценную жизнь с сородичами.

Роб признался, что очень грустил из-за этого, ведь он успел сильно привязаться к своему необычному питомцу. Но спустя три месяца сотрудники организации позвонили мужчине и предложили ему забрать лебедя. Оказалось, что без Роба Сидни тоже сильно тосковал и не смог подружиться со стаей. В итоге, друзья снова воссоединились.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона
Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды
Компьютер управления российским сегментом МКС дал сбой
Биржевые цены на топливо выросли вопреки договору с нефтяниками
Драка альпак попала в интернет (видео)
Автор ролика с карабкающимся медвежонком ответил зрителям
Точка кипения. Куда исчезли якудза после жестокого разгрома
Спорт
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с "Кайратом". Похоже, его игровая карьера заканчивается
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Известный темнокожий актер стал самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты (фото)
Горячие темы на «Детях»
Государство не просило вас рожать 528
Если муж старше. 362
Образование в школах 299
Результаты поэтического конкурса №8. 267
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь