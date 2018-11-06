Дикий лебедь бросил стаю и вернулся к своему спасителю

Трогательная история произошла в конце октября в британском городе Сент-Айвс в графстве Кембриджшир. Работник местной гавани 39-летний Роб Адамс снова встретился со своим необычным другом — лебедем по кличке Сидни, которого он спас несколько месяцев назад.

Роб рассказал журналистам, что нашел птенца полумертвым. Его бросила мать, и он был сильно ранен. Мужчина не смог оставить малыша на произвол судьбы и забрал к себе домой.

В течение нескольких месяцев он кормил лебедя специальной едой, лечил и ухаживал за ним. За это время они стали неразлучны, но когда Сидни поправился и стал достаточно взрослым, чтобы самостоятельно себя прокормить, Роб решил передать его в RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения), чтобы лебедь вернулся в дикую природу и продолжил полноценную жизнь с сородичами.

Роб признался, что очень грустил из-за этого, ведь он успел сильно привязаться к своему необычному питомцу. Но спустя три месяца сотрудники организации позвонили мужчине и предложили ему забрать лебедя. Оказалось, что без Роба Сидни тоже сильно тосковал и не смог подружиться со стаей. В итоге, друзья снова воссоединились.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HAI3heFAToY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.