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19:21 (мск), источник: Интерфакс

В Солсбери вновь открылся ресторан, где обедали отравленные Скрипали

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — В Солсбери возобновил работу итальянский ресторан Zizzi, закрывшийся после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, сообщает во вторник газета Guardian.

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Источник: Reuters

Ресторан закрылся восемь месяцев назад, после того как полиции стало известно, что в нем в день отравления «Новичком» обедали Скрипали.

В Zizzi вернулись чуть более половины из 24 сотрудников, работавших там до инцидента со Скрипалями, отмечает газета. Пока ресторан был закрыт, Zizzi сохранял полную оплату своим сотрудникам, часть из них перевели на работу в другие рестораны сети.

В день открытия во вторник в ресторане было много людей, отмечает газета. Посетителям предложили заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным, а средства пообещали направить в благотворительные фонды, поддерживающие местную молодежь.

Zizzi стал не единственным местом в городе, закрытым после того, как его в день отравления посетили Скрипали. В конце мая был открыт для посетителей торговый центр Maltings, возле которого обнаружили Скрипалей. Летом местные СМИ сообщали, что после работ по обеззараживанию вновь открывается паб Bishops Mill, который также 4 марта посещали Юлия и Сергей.

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Весной британские СМИ сообщали, что здание, в котором находится ресторан Zizzi, могут снести.

Власти Великобритании активно пытаются восстановить работу бизнеса в Солсбери, нарушившуюся после инцидента со Скрипалями. Так, в конце июня в Солсбери приезжал британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой, пара во время визита уделила особое внимание малому бизнесу в городе. Чуть более чем через неделю после визита принца в Солсбери произошел новый инцидент с отравлением «Новичком», тогда пострадали два человека, женщина впоследствии скончалась.

В середине сентября Guardian писала, что особенно из-за ситуации вокруг отравлений «Новичком» в Солсбери пострадал ресторанный и барный бизнес в городе.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Отравление Скрипалей

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В ходе расследования выяснилось, что «Новичок» был нанесен на ручку входной двери в доме Скрипаля. Ресторан Zizzi не имел к отравлению никакого отношения.

Дело Скрипалей
19:21 (мск)В Солсбери вновь открылся ресторан, где обедали отравленные Скрипали
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