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17:17 (мск), источник: Mail Новости

Уличный художник украшает городские стены «многослойными» животными

Рассматривать его работы можно очень долго.

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Дизайнер и стрит-арт художник по имени Джейн из немецкого города Люнебург прославился благодаря своим необычным граффити, которые он рисует не только в Германии, но и по всему миру.

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Чаще всего Джейн рисует животных, насекомых, птиц и рыб, но в очень необычной технике: он буквально разбирает своих персонажей на части, но выглядит это не отталкивающе, а очень интересно.

Помимо граффити, Джейн рисует эскизы для татуировок и принтов на одежду и большие картины на холсте. В Instagram за творчеством художника следят более 42 тысяч человек.

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