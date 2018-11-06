Уличный художник украшает городские стены «многослойными» животными
Рассматривать его работы можно очень долго.
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Рассматривать его работы можно очень долго.
Дизайнер и
Чаще всего Джейн рисует животных, насекомых, птиц и рыб, но в очень необычной технике: он буквально разбирает своих персонажей на части, но выглядит это не отталкивающе, а очень интересно.
Помимо граффити, Джейн рисует эскизы для татуировок и принтов на одежду и большие картины на холсте. В Instagram за творчеством художника следят более 42 тысяч человек.