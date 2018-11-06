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18:40 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как сильно гены влияют на долголетие людей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самое большое генеалогическое древо в мире, включающее в себя почти полмиллиарда людей, указало на неожиданно слабое влияние генетики на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Genetics.

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Источник: Reuters
Генетика может стать ключом к избавлению человечества от старения, однако это возможно только в том случае, если гены долголетия действительно сильно влияют на продолжительность жизни. Если же это не так, то подобное открытие поможет нам переключиться на другие, более важные факторы.
Грэм Руби (Graham Ruby)
Генетик из стартапа Calico Life Sciences в Сан-Франциско (США)

В последние годы в глобальной сети появилось множество порталов, посвященных генеалогии, чьи пользователи постоянно обмениваются семейными генеалогическими архивами для поиска новых родственников и расширения познаний о своих предках. Аналогичные исследования проводят различные генетические стартапы, собирающие не архивы, а ДНК своих клиентов.

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Недавно этими данными начали интересоваться генетики, использующие эти сети родственных связей для оценки наследуемости различных сложных черт человека, на которые одновременно сильно влияют и гены, и среда обитания. К их числу относится рост, уровень IQ, склонность к риску и многие другие вещи, не имеющие однозначной генетической подоплеки.

Руби и его коллеги использовали один из подобных массивов данных, собранных проектом Ancestry, для проверки того, действительно ли существуют семьи людей-долгожителей, передающих «гены долголетия» из поколения в поколение.

Для этого ученые проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей этого сайта, и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далекие родственники. Объединив все эти данные, ученые получили пока самое крупное «генеалогическое древо» на Земле, включающее в себя примерно 400 миллионов людей, как ныне живущих, так нескольких поколений их предков.

Анализируя эти данные, Руби и его коллеги обратили внимание на интересную закономерность — типичная продолжительность жизни супругов была необычно близкой друг к другу. В среднем, супруги гораздо чаще жили примерно равное число лет, чем просто близкие родственники и даже братья и сестры.

Как шутит ученый, возникало впечатление, что будущие половинки выбирали друг друга по тому, как долго они жили. Этого, конечно же, в реальности не происходило.

Подобное совпадение просто означает, что продолжительность их жизни зависела от «общих» социальных факторов, влияющих на длину жизни и того, и другого супруга. Одним из них, к примеру, выступает уровень доходов, а генетика играла в этом случае минимальную роль.
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Аналогичные тенденции, по словам генетиков, наблюдались и среди двух других типов членов семьи — шуринов, зятьев, свояков, деверей и прочих людей, не имеющих прямой генетической связи с одним из супругов. Этот феномен, как отмечает Руби, раньше не учитывался при изучении влияния генов на долголетие, из-за чего их вклад в продолжительность жизни сильно переоценивался.

В прошлом, как считали ученые, различия в структуре генов объясняли примерно 15−30% вариативности в продолжительности жизни. В реальности этот показатель в разы ниже и составляет около 7%, что говорит о доминировании диеты, достатка, уровня стресса и прочих социальных факторов в том, как долго живет человек.

Дальнейший анализ этого древа, как надеются Руби и его коллеги, поможет им найти гены, отвечающие за этот небольшой, но значимый вклад в долголетие человека.

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