Мировой рекордсмен хочет застраховать пальцы на ноге за миллион долларов

59-летний Алан «Нэсти» Нэш из британского города Сток-он-Трент в течение 25 лет профессионально занимается борьбой на пальцах ног (да, есть и такой вид спорта).

За это время британец 15 раз бил мировые рекорды, что официально записано в Книгу рекордов Гиннеса.

Неудивительно, что Алан решил застраховать пальцы ног на кругленькую сумму — чуть более миллиона долларов.

Об этом рестлер рассказал журналистам и пожаловался, что безрезультатно пытается сделать страховку вот уже несколько лет.

По словам борца, его просто никто не воспринимает всерьез. Нэш отметил, что страховые агенты смотрят на него как на ненормального, ведь кто еще будет страховать пальцы ног на такую огромную сумму.

Но, по словам спортсмена, он не отчаивается, ведь сейчас он уже не так активно участвует в соревнованиях. Основное время Алан посвящает тренировкам своей 9-летней падчерицы Руби, которая пошла по его стопам и является действующим чемпионом мира среди юниоров по борьбе на пальцах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S65G4W31jL0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.