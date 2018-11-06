Ученые нашли объяснение аномалиям скелетов древних людей

Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Многие останки людей эпохи плейстоцена, которая продолжалась от 2,5 миллионов лет назад до 9700 лет назад, демонстрируют необычные особенности развития скелета. Например, бедренные кости с нехарактерным изгибом находили во многих стоянках от Китая до Чехии, череп младенца из пещеры Кафзех в Израиле необычно вздут, а правая плечевая кость мужчины из Лигурии (Италия) изогнута при нормальной левой.

Множество таких искажений, как безвредных, так и потенциально опасных, ранее рассматривали как отдельные курьезы, но при систематическом взгляде они оказываются удивительно распространены в прошлом.

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В новой работе ученые предлагают объяснение этому феномену. Автор исследования, Эрик Тринкаус из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), изучил останки 66 молодых людей возрастом до 200 000 лет и их аномальные особенности. Оказалось, что две трети обнаруженных особенностей сегодня встречаются менее, чем у 1% населения, а некоторые другие вообще не нашли аналогов в современной популяции. Математический анализ показал, что вероятность случайного стечения обстоятельств в этом случае является исключительно низкой, поэтому должны были существовать культурные или обусловленные внешней средой факторы, повлиявшие на скелеты этих людей.

Ранее на этот счет существовало несколько гипотез. Согласно одной люди с подобными особенностями были шаманами в своих сообществах, поэтому их хоронили с почестями, что увеличивает вероятность обнаружения. Согласно другой, они связаны с недостатком питательных веществ у матерей во время беременности. Однако Тринкаус отмечает, что подобные заболевания, например рахит, поражают весь скелет, хотя известно множество останков с частичной деформацией. Также на многих нет никаких следов ритуальной деятельности.

Поэтому автор выдвинул новую гипотезу, которая заключается в высокой частоте близкородственных скрещиваний, что проводило к генетическим дефектам развития.

Это подтверждается соответствием некоторых обнаруженных аномалий и проживанием людей в малочисленных и изолированных группах, как считается в современной археологии.

Эту идею можно было бы подтвердить генетическими исследованиями костей, но зачастую подобная работа подразумевает практически полное уничтожение образцов, из-за чего широкомасштабных исследований такого плана скорее всего не будет.